Programación Jueves 23 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Klas Lindquist Nonet

Thorium

Bernadette

Derrick Hodge

Fall

April Varner

A tisket, a tasket

Dream a little dream on me

Undecided

00.30

La Trasnoche Clásica

Carlos Guastavino

Presencia Nº7 para violín y piano

Roberto Sawicki, violín

Adrián Kreda, piano

Antonio Salieri

Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira

Clarinetistas suizos

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Gabriel Fauré

El jardín cerrado, op.106

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Rued Langgaard (compositor danés, 189-3-1952)

Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Michel Richard Delalande

Super flumina Babilonis

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Henry Purcell

La reina de las hadas, Z.629 (fragmentos)

Joan Carlyle, soprano

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Otto Nicolai

Las alegres comadres de Windsor. Obertura

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)

Obertura para una comedia romántica

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)

Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300

Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Carl Nielsen

“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

08.00



Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Arthur Bliss

Tríptico para piano

Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

09.00



Ermanno Wolf Ferrari

Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7

Franco Mezzena, violín

Sergio Patria, chelo

Elena Ballario, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

10.00

Arnold Bax

Sonata para piano Nro.4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

František Xaver Thuri, violín

Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Ensamble de Jutlandia

11.00

Los Caminos del Barroco

Girolamo Frescobaldi

Partite sopra la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)

Scott Ross, clave

Georg Böhm

¡Oh, qué trivial, oh, qué fugaz!, partita coral para órgano

Johannes Bleicher, órgano

Johann Sebastan Bach

Partita para teclaso en do menor, (catálogo de la obra de Bach)

Gustav Leonhardt, clave

George Philipp Telemann

Partita N°6 en Mi bemol mayor para oboe y continuo (versión para flauta dulce)

Micala Petri, flauta dulce

George Malcolm, clave

Heinrich Ignaz Biber

“Partita N°2”, de la colección Mesa sonora

La Follia de Salzburgo

12.00

Al Mediodía

Robert Schumann

Pieza de concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.92

Andras Schiff, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor

Cuarteto Pleyel de Colonia

Gustav Holst

“Neptuno, el místico”, de la Suite Los planetas

Voces femeninas del Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Fritz Kreisler

Polichinela, Capricho gitano y Tambor chino

Shlomo MIntz, violín

Clifford Benson, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Amilcare Zanella

Trío N°1en mi menor, op.23

Caterina Maria Carlini, violín

Ornella Gattoni, chelo

Roberto Guglielmo, piano

Frank Bridge

El mar. Suite para orquesta

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Josef Strauss

Música de las esferas, vals op.235

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Dietrich Buxtehude

Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Do mayor, BuxWV 266

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

19.00

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Joachim Raff

Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, "En Otoño"

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Ludwig van Beethoven

Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"

Lang Lang, piano

Giuseppe Verdi

“Brindis” de La Traviata

Luciano Pavarotti, tenor

Joan Sutherland, soprano

Coro de la Ópera de Londres

Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

20.00

Momentos Musicales

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3

Suyoen Kim, violín

Staatskapelle Weimar / Michael Halász

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

21.00

Johann Sebastian Bach

Concierto italiano en Fa mayor, BWV971

Jean Rondeau, clavecín

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

22.00

Industria Nacional

Francisco Giacobbe

Concertino criollo para violín N°2, op.32 (1950)

Alejandro Drago, violín

Juan Carlos Zorzi

Música de calesita (1966)

Ensamble instrumental /Juan Carlos Zorzi

Jorge Luis Chikiar

No te calles (2017)

Bruno Lo Bianco, percusión

Jorge Luis Chikiar, electrónica

Floro Ugarte

Tango, op.39 (1949)

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

23.00

Complemento musical

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Howard Shelley, piano

Benedetto Ferrari

Queste pungenti spine

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse