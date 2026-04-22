Programación Jueves 23 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Klas Lindquist Nonet
Thorium
Bernadette
Derrick Hodge
Fall
April Varner
A tisket, a tasket
Dream a little dream on me
Undecided
00.30
La Trasnoche Clásica
Carlos Guastavino
Presencia Nº7 para violín y piano
Roberto Sawicki, violín
Adrián Kreda, piano
Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos
Edward Elgar
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn
Aaron Copland
Cuatro blues para piano
James Tocco, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Gabriel Fauré
El jardín cerrado, op.106
Elly Ameling, soprano
Dalton Baldwin, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg
Rued Langgaard (compositor danés, 189-3-1952)
Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
Michel Richard Delalande
Super flumina Babilonis
Les Arts Florissants / William Christie
Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Carl Maria von Weber
Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay
Joseph Haydn
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Henry Purcell
La reina de las hadas, Z.629 (fragmentos)
Joan Carlyle, soprano
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin
Otto Nicolai
Las alegres comadres de Windsor. Obertura
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano
07.00
Y la mañana va
Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha
Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung
08.00
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel
Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
09.00
Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson
10.00
Arnold Bax
Sonata para piano Nro.4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach
Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia
11.00
Los Caminos del Barroco
Girolamo Frescobaldi
Partite sopra la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)
Scott Ross, clave
Georg Böhm
¡Oh, qué trivial, oh, qué fugaz!, partita coral para órgano
Johannes Bleicher, órgano
Johann Sebastan Bach
Partita para teclaso en do menor, (catálogo de la obra de Bach)
Gustav Leonhardt, clave
George Philipp Telemann
Partita N°6 en Mi bemol mayor para oboe y continuo (versión para flauta dulce)
Micala Petri, flauta dulce
George Malcolm, clave
Heinrich Ignaz Biber
“Partita N°2”, de la colección Mesa sonora
La Follia de Salzburgo
12.00
Al Mediodía
Robert Schumann
Pieza de concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.92
Andras Schiff, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor
Cuarteto Pleyel de Colonia
Gustav Holst
“Neptuno, el místico”, de la Suite Los planetas
Voces femeninas del Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Fritz Kreisler
Polichinela, Capricho gitano y Tambor chino
Shlomo MIntz, violín
Clifford Benson, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Amilcare Zanella
Trío N°1en mi menor, op.23
Caterina Maria Carlini, violín
Ornella Gattoni, chelo
Roberto Guglielmo, piano
Frank Bridge
El mar. Suite para orquesta
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Josef Strauss
Música de las esferas, vals op.235
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
Dietrich Buxtehude
Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Do mayor, BuxWV 266
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
Gioachino Rossini
"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda
19.00
Franz Danzi
Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2
Quinteto Aulos
Joachim Raff
Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, "En Otoño"
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider
Ludwig van Beethoven
Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"
Lang Lang, piano
Giuseppe Verdi
“Brindis” de La Traviata
Luciano Pavarotti, tenor
Joan Sutherland, soprano
Coro de la Ópera de Londres
Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge
20.00
Momentos Musicales
Joseph Joachim
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3
Suyoen Kim, violín
Staatskapelle Weimar / Michael Halász
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
21.00
Johann Sebastian Bach
Concierto italiano en Fa mayor, BWV971
Jean Rondeau, clavecín
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
22.00
Industria Nacional
Francisco Giacobbe
Concertino criollo para violín N°2, op.32 (1950)
Alejandro Drago, violín
Juan Carlos Zorzi
Música de calesita (1966)
Ensamble instrumental /Juan Carlos Zorzi
Jorge Luis Chikiar
No te calles (2017)
Bruno Lo Bianco, percusión
Jorge Luis Chikiar, electrónica
Floro Ugarte
Tango, op.39 (1949)
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein
23.00
Complemento musical
Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano
Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse