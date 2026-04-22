PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

22/04/2026

Programación Jueves 23 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Klas Lindquist Nonet
Thorium
Bernadette

Derrick Hodge
Fall

April Varner
A tisket, a tasket
Dream a little dream on me
Undecided

00.30
La Trasnoche Clásica

Carlos Guastavino
Presencia Nº7 para violín y piano
Roberto Sawicki, violín
Adrián Kreda, piano

Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos

Edward Elgar
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

Aaron Copland
Cuatro blues para piano
James Tocco, piano

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Gabriel Fauré
El jardín cerrado, op.106
Elly Ameling, soprano
Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg

Rued Langgaard (compositor danés, 189-3-1952)
Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Michel Richard Delalande
Super flumina Babilonis
Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Maria von Weber
Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay

Joseph Haydn
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Henry Purcell
La reina de las hadas, Z.629 (fragmentos)
Joan Carlyle, soprano
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Otto Nicolai
Las alegres comadres de Windsor. Obertura
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano

07.00
Y la mañana va

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave

Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

08.00

Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

09.00

Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano

Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

10.00

Arnold Bax
Sonata para piano Nro.4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach

Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia

11.00
Los Caminos del Barroco

Girolamo Frescobaldi
Partite sopra la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)
Scott Ross, clave

Georg Böhm
¡Oh, qué trivial, oh, qué fugaz!, partita coral para órgano
Johannes Bleicher, órgano

Johann Sebastan Bach
Partita para teclaso en do menor, (catálogo de la obra de Bach)
Gustav Leonhardt, clave

George Philipp Telemann
Partita N°6 en Mi bemol mayor para oboe y continuo (versión para flauta dulce)
Micala Petri, flauta dulce
George Malcolm, clave

Heinrich Ignaz Biber
“Partita N°2”, de la colección Mesa sonora
La Follia de Salzburgo

12.00
Al Mediodía

Robert Schumann
Pieza de concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.92
Andras Schiff, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor
Cuarteto Pleyel de Colonia

Gustav Holst
“Neptuno, el místico”, de la Suite Los planetas
Voces femeninas del Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Fritz Kreisler
Polichinela, Capricho gitano y Tambor chino
Shlomo MIntz, violín
Clifford Benson, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Amilcare Zanella
Trío N°1en mi menor, op.23
Caterina Maria Carlini, violín
Ornella Gattoni, chelo
Roberto Guglielmo, piano

Frank Bridge
El mar. Suite para orquesta
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Josef Strauss
Música de las esferas, vals op.235
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Dietrich Buxtehude
Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Do mayor, BuxWV 266
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini
"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

19.00

Franz Danzi
Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2
Quinteto Aulos

Joachim Raff
Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, "En Otoño"
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Ludwig van Beethoven
Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"
Lang Lang, piano

Giuseppe Verdi
“Brindis” de La Traviata
Luciano Pavarotti, tenor
Joan Sutherland, soprano
Coro de la Ópera de Londres
Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

20.00
Momentos Musicales

Joseph Joachim
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3
Suyoen Kim, violín
Staatskapelle Weimar / Michael Halász

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

21.00

Johann Sebastian Bach
Concierto italiano en Fa mayor, BWV971
Jean Rondeau, clavecín

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

22.00
Industria Nacional

Francisco Giacobbe
Concertino criollo para violín N°2, op.32 (1950)
Alejandro Drago, violín

Juan Carlos Zorzi
Música de calesita (1966)
Ensamble instrumental /Juan Carlos Zorzi

Jorge Luis Chikiar
No te calles (2017)
Bruno Lo Bianco, percusión
Jorge Luis Chikiar, electrónica

Floro Ugarte
Tango, op.39 (1949)
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

23.00
Complemento musical

Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano

Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse