Programación Jueves 22 de Septiembre

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Brandi Disterheft

Nana

Reveries

Bad Dog U

Recess

Christina Gustafsson

The law of the lady

You make it

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Edward Elgar

Música para vientos Nº5 para quinteto de vientos

Ensamble Athena

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor (arreglo y edición de Adam Carse)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Heitor Villa-Lobos

Doce estudios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

07.00

Y la mañana va

Fernando Sor

Obertura del melodrama “La Elvira portuguesa”

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498

Gervase de Peyer, clarinete

Cecil Aronowitz, viola

Lamar Crowson, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para clave en la menor, BWV 818a

Olivier Baumont, clave

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

08.00

Leopold Kozeluch

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor

Howard Shelley, piano y direcciòn

London Mozart Players

Francesco Corbetta (guitarrista y compositor italiano, 1615-1681)

Suite para guitarra en sol menor, de “La guitarra real”

Jakob Lindberg, guitarra

John Corigliano (compositor estadounidense, 1938)

Fantasía sobre un ostinato. Versión para orquesta

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

09.00

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº2 en La mayor, op.68

Cuarteto Borodin

Vincent D'Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

10.00

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Fartein Valen

Sonata para violín y piano, op.3

Bjarne Fiskum, violín

Jörgen Larsen, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

