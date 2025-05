Programación Jueves 22 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Jacky Terrasson

Moving on

Misty

R&B

Dishwasher

Buraq

Blue bridge

Lena Seikaly

I’m nobody’s baby

After you’ve gone

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Henry Purcell

Suite de la semi-ópera The Prophetess or The Histoy of Dioclesian, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

John Dowland

Awake sweet love thou art returned, All ye whom love or fortune hath betrayed y Sleep wayward thoughts, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orfeo

Cecile Chaminade

Automne, op.35, Nº2

Eric Parkin, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor

René Clemencic, flauta dulce

Gabriel Fauré

Impromptu para piano Nº3 en La bemol mayor, op.34

Pascal Rogé, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Enrique Granados

Danza triste para piano, op.5, Nº10 (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81 (figura como en La mayor)

Danielle Laval, piano

06.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors



Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y “Cortejo”

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº38 en Mi bemol mayor, op.50, Nº3, "Cuarteto prusiano Nº3"

Cuarteto Tátrai



07.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº2 en do menor (versión orquestal de Franz Doppler)

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Louis Moreau Gottschalk

Dos miniaturas para piano: La manzanilla y El banjo

Philip Martin, piano

Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

08.00



Giacomo Meyerbeer

Suite del ballet "Los Patinadores"

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

William Walton

Cuatro canciones sobre textos de Edith Sitwell: “Dafne”, “Entre las cortinas doradas”, “Noche española” y “El viejo señor Faulk”

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Alberto Ginastera

Sonata para chelo y piano, op.49

Atsushi Hashimoto, chelo

Takuya Uchikado, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orpheus

10.00

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos

Dúo Tal & Groethuysen

George Frideric Handel

Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesca Caccini

Fragmentos de la ópera en un prólogo y tres actos La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina, (1625)

Solistas vocales

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección". Primer y segundo movimiento

Felicity Lott, soprano;

Julia Hamari, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Coro Filarmónico de Oslo

Gustav Mahler

Kindertotenlieder. Canciones para los niños muertos

Hermann Prey, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Félicien David (1810-1876)

“Sexta velada de primavera”, “Primera velada de verano””, “Cuarta velada de otoño” y “Quinta velada de invierno”, de Las cuatro estaciones, para quinteto de vientos

Ensamble Barroco de Limoges

Joachim Raff (1822-1882)

Pieza de concierto en Sol mayor para piano y orquesta, op.76, “Oda a la primavera”

Jean François Antonioli, piano

Orquesta de Cámara de Lucerna / Lawrence Foster

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Johan Svendsen (compositor noruego, 1840-1911)

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Jean-Baptiste Arban

Tema y Variaciones sobre "El Carnaval de Venecia"

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

19.00

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Martha Argerich, piano

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Max Reger

Capricho en sol menor, op.129

Ludger Lohmann, órgano

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.45

Alexandre Dossin, piano

Nicolai Miaskovsky

Sinfonía Nº19 en Mi mayor, op.46

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética / Nicolai Mijailov

Anónimo

Cuando mi alma deseabas

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Orquesta Folclórica Ossipov de Rusia / Nicolai Kalinin

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Celia Torrá

Sonata para piano en la menor

Melina Marcos, pìano

Diana Rud

Lejanías (1996)

Orquesta de Cámara Municipal de Rosario / Luciano Falcón

Fernando Lerman

Chacareroso, para saxo y piano

Fernando Lerman, saxo

Lucas Urdampilleta, piano