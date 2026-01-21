Programación Jueves 22 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y orquesta
Cecilia Nicklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor "Dumbarton Oaks"
Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"
Pascal Rogé, piano
Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit
Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Georg Philipp Telemann
Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor
Iona Brown, violín
Academy of St Martin in the fields / Iona Brown
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Consortium Classicum / Dieter Klöcker
Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Philippe Entremont, piano
Johannes Brahms
Trío en La mayor, op. post (atribuido a Brahms)
Trío Beaux Arts
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Clement Jannecquin
Or vien ça vien (transcripción para laúd de Bálint Bakfark)
Dániel Benkó, laúd
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy
Heinrich Franz von Biber
Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor
La Follia Salzburg
Hermann Raupach
Alceste. "Idu na smert" ("Voy a la muerte", aria de Alceste)
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
Vincent D'Indy
Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9
Michael Schäfer, piano
07.00
Y la mañana va
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
John Ireland
Sonata fantasía para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinet
Gwenneth Pryor, piano
Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
08.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº22 en Si bemol mayor, K.589
Cuarteto Alban Berg
Bohuslav Martinu
Seis estudios para piano
Giorgio Koukl, piano
Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)
Sinfonía en Re mayor, op.1 Nro.1
Orquesta Theresia / Vanni Moretto
09.00
Benjamin Britten
Doble concierto para violín, viola y orquesta en si menor
Baiba Skride, violín
Ivan Vukcevic, viola
Orquesta Sinfónica de la radio y Televisión de Viena / Marin Alsop
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Jed Wentz, flauta
Christiane Wuyts, clave
Phoebe Carrai, chelo
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142
Maria João Pires, piano
10.00
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
Jean Sibelius
“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Paavo Berglund
11.00
Música de Verano
François Couperin
La apoteosis de Lully, concierto instrumental a la memoria eterna del incomparable señor Lully
Musica ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Schubert
Impromptu para piano en fa menor, op.142, Nº1
Alfred Brendel, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para fagot y chelo en Si bemol mayor, K.292
Klaus Thunemann, fagot
Stephen Orton, chelo
12.00
Max Bruch
Kol nidrei, op.47
Alisa Weilerstein, chelo
Staatskapelle de Berlín / Daniel Barenboim
Antonio Vivaldi
Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor, RV 516
Simon Standage y Elizabeth Wilcock, violines
The English Concert / Trevor Pinnock
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman
Isaac Albéniz
Cuarto cuaderno de la Suite Iberia
Nelson Goerner, piano
Giuseppe Verdi
Ad una Stella y Lo spazzacamino
Margaret Price, soprano
Geoffrey Parsons, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano
François Joseph Gossec
Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº3, “Pastorella”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Igor Stravinsky
Concierto de ébano para clarinete y orquesta
Michel Arrignon, clarinete
Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez
Biagio Marini
Sonata Nº3, "Variada"
Ensamble Convivium
19.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"
Cuarteto Tátrai
Giacomo Puccini
“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca
“Nessun Dorma” de Turandot
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti
Joseph Timmer (compositor austriaco, 1708 - 1771)
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Capella Gabetta / Andrés Gabetta
20.00
Música de Verano
Michel Lambert
La sombra de mi amado, aria de corte
Dorothee Mields, soprano
Nils Mönkemeyer y Sara Kimm, viola da gamba
Niklas Trüstedt, chelo
Andreas Arend, laúd
Pierre Guédron
Yo soy un buen muchacho, aria da corte
Antoine Boesset
muero sin morir, aria de corte
Le Poème Harmmonique / Vincent Dumestre
Gioachino Rossini
Sonata N°3 en Do mayor a cuatro, para cuerdas
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau,violines
Alain Meunier, chelo
Franco Petrachi, contrabajo
Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta
Martin Fröst, clarinete
Sinfonia Lahti / Osmo Vänskä
21.00
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”
Cuarteto Lindsay
Constant Lambert
Río Grande, para piano, contralto, coro, metales, cuerdas y percusión (1927)
Cristina Ortiz, piano
Jean Temperley, mezzo
London Madrigal Singers
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn.
Bálint Bakfark (1507-1576)
Fantasía Nº9 a cuatro y Je prens en gré (Aceptaré con gusto) (chanson de Jacobus Clemens non Papa)
Dániel Benkö, laúd
22.00
Georg Philip Telemann
Obertura burlesca Don Quijote
Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von Goltz
John Field
Nocturnos para piano Nº1 en Mi bemol mayor y Nº2 en do menor
Míċeál O’Rourke, piano
Darius Millhaud
El buey sobre el tejado. Cinéma fantaisie (arreglo para violín y orquesta y cadencia de Arthur Honegger)
Gidon Kremer, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Riccardo Chailly
Gaetano Donizetti
Sonata en do menor, para flauta y arpa
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
23.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Barbara Górzynska, violín;
Stanislas Firlej, chelo;
Anna Wesolowska, piano