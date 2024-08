Programación Jueves 22 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Scott Hamilton

Intermission riff

Parker’s pals

Thierry Maillard

Monument valley

Victoria Urusova

Just one word

My light in the emptiness

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau

Las indias galantes. "Forets Paisibles"

Sabine Devieilhe, soprano

Samuel Boden, tenor

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Osvaldo Golijov

K'vakarat

Mijail Alexandrovich, canto

Cuarteto Kronos

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Johannes Brahms

Ocho piezas para piano, op.76

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

06.00

Y la mañana va

06.00

Frederic Lamond

Desde las tierras altas de Escocia, obertura op.4

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L'Archibudelli

Carl Nielsen

Tema y variaciones para piano, op.40

Elisabeth Westenholz, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Lieja / Pierre Bartholomée



07.00

Joachim Raff

Marcha, de la música incidental para la tragedia “Bernhard von Weimar”

Orquesta de la Ópera de Gotemburgo / Henrik Schaefer

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns (compositor y organista alemán, 1665-1697)

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet



08.00

Frederic Chopin

Ocho preludios para piano, op.28: Nros.15 a 22

Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00

Los Caminos del Barroco

Sigismondo D’India

“Dilectus meus”, de los Nuevos conciertos eclesiásticos (1610)

Hana Blažíková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Jakob Lindgerb, tiorba

Kris Verhelst, órgano

Claudio Monteverdi

“Pur ti miro, pur ti godo” (“Te miro, te poseo”), del tercer acto de la ópera La coronación de Popea (1642)

Nuria Rial, soprano

Philippe Jaroussky, contratenor

L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Georg Philip Telemann

Sonata en trío para violín, oboe y bajo continuo en sol menor

Solistas Barrocos de Ámsterdam / Tom Koopman

Agostino Steffani

¿Por qué no me matas?, dúo para dos voces y continuo

Daniela Mazzucato, soprano

John Elwes, tenor

Wouter Möller, chelo

Alan Curtis, clave y dirección

Heinrich Ignaz von Biber

Partita N°7 en do menor para dos violas d’amore y bajo continuo

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johann Sebastian Bach

Aria inicial de la Cantata “Alabad a Dios en todas las tierras”, BVW 51

Emma Kirkby, soprano

Crispian Steele-Perkins, trompeta

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Antoine Forqueray

“La Angrave”, de la Suite en Re mayor para dos violas da gamba y continuo

Wieland y Sigiswald Kuijken, viola da gamba

Robert Kohnen, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Jean Sibelius

Romanza para piano en Re bemol mayor, op.24, Nº9

Leif Ove Andsnes, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

George Onslow (1784-1853)

Quinteto para cuerdas en la menor, op.34 (c.1827)

Quinteto Momento Musicale

Louis Théodore Gouvy (1819-1898)

Cantata La primavera

Sheri Greenawald, soprano

Coro Masculino de Hombourg-Haut

La Philharmonie de Lorraine / Jacques Houtmann

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Otto Nicolai

Obertura de Las alegres comadres de Windsor

Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Ralph Vaughan Williams

Toccata Marcial para banda militar en Si bemol mayor

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

19.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en mi menor, op. 3, Nº8

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Charles-Marie Widor

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Sinfonia of London / John Barbiroli

Bohuslav Martinu

Tercer movimiento del Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo

The Dartington Ensemble

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Arnold Schönberg

Aria de El espejo de Arcadia

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

José María Castro

Obertura para una ópera cómica (1934)

Orquesta Estable del Teatro Colón / Wilhelm Furtwaengler

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 5 de mayo de 1950

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Karin Lechner, piano

Marta Lambertini

Orión al Sud (1996)

Orquesta Filarmónica de Mendoza / Jorge Rotter

José Martín

Sepan todos que muero, tono humano

Anónimo

Marizápalos, romance

José Martín

No piense Menguilla ya, tono humano

Compañía del Tempranillo / Miguel de Olaso