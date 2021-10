Programación Jueves 21 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Donald Harrison

One of a kind

Eri Yamamoto

Echo

Gloria Estefan

They can’t take that away from me

The way you look tonight

What a difference a day makes

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe;

Alexandre Tharaud, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Frédéric Chopin

Rondó para piano en Do mayor, op.73

Frédéric Chiu, piano

07.00

Y la mañana va

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Nocturno para piano N°2 en si menor

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

Romance de Primavera, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadja Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi bemol mayor, K 261

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano

Trío “Tre Musici”

Hector Berlioz

Escena de amor de la ópera Romeo y Julieta

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano

Johan Severin Svendsen

Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

