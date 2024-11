Programación Jueves 21 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Bailey

Flunkenaya

Mirrors

Ruben Gonzalez

Siboney

Cumbanchero

Carolyn Leonhart

Better next time

Straight to you

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

06.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

07.00

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter



Frederic Chopin

Cuatro valses: op.64, Nº2 y 3, y op.69, Nº1 yNº2

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

08.00



Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther



09.00

Félix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6

Roberto Prosseda, piano



Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters



10.00

Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)

Sinfonía Nº4, "Las victorias"

Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119

Kathryn Scott, piano



11.00

Los Caminos del Barroco

Francisco António de Almeida

Te Deum

Orlanda Velez, soprano

Noa Frenkel. Contralto

Marcel Beekman, tenor

Hugo Oliviera, bajo

Capella Joanina

Orquesta Flores de Música / Joao Paulo Janiero

12.00

El Clásico del Mediodía

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Adolphe Biarent (1871-1916)

Cuentos de Oriente. Suite para orquesta (1909)

Orquesta Filarmónica de Lieja / Pierre Bartholomée

Georgy Catoire

Cantos del crepúsculo. Cuatro piezas para piano, op.10

Marc-Antoine Hamelin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Berhard Crusell

Divertimento en Do mayor, op.9

Max Artved, oboe

Elise Batnes y Tue Lautrup, violines

Dimitri Golovanov, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Girolamo Abos

Stabat Mater

Isabelle Poulenard, soprano

Isabelle Desrochers, soprano

Martin Oro, alto

Ensemble Stradivaria / Daniel Cuiller

Ariel Ramirez

Alfonsina y el mar (arreglo para guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Kenneth Sillito, violín

Skaila Kanga, arpa

Tommy Banks (compositor canadiense fallecido en 2018)

Regalo de los reyes

Philharmonic Symphony Orchestra / Richard Hayman

Frank Bridge

Selección de piezas para chelo y piano

Oystein Birkeland, chelo

Vebjørn Anvik, piano

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Hans Sommer

Trío en Mi bemol mayor (1884)

Trio Imàge

Friedrich Witt

Sinfonía en Do mayor, “Jena”

London Mozart Players / Matthias Bamert

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Remo Pignoni

Pa’ la Dorita y Como la ven

Remo Pignoni, piano

Giovanni Antonio Ristori

Dido abandonada, cantata para soprano, cuerdas y continuo

María Savastano, soprano

Ensamble Diderot / Jon Olaberría

Heitor Villa-Lobos

Preludio en La

Federico Moreno Torroba

Arada y Fandanguillo

Jorge Cappa, guitarra

Luis Mucillo

Sortilegio de otoño, para flauta, viola y arpa (2004)

Trío Luminar