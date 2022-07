Programación Jueves 21 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Stefano Guazzo

Pace frá gli uvili

Two in one

Frank Mullen

Summertime

La magia de la voz

I cried for you

Stardust

I like to hear it sometimes

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Shlomo Mintz, violín

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, "Hammerklavier"

Murray Perahia, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº56 en Re mayor, Hob.XVI:42, "Sonatas Bossler"

Alfred Brendel, piano

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor, op.69

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Renaud Capuçon, violín;

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta Juvenil Gustav Mahler / Myung_Whun Chung

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Sol mayor

Cuarteto Plectr’Archi

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00

Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite Francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Robert Schumann

Tres romances para oboe y piano, op.94. Versión para clarinete.

Martin Fröst, clarinete

Roland Pöntinen, piano

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

