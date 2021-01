Programación Jueves 21 de Enero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Grant Stewart

Get happy

That’s my girl

Fiona Monbét

Valse

Bess, you is my woman now (G.Gershwin)



Becca Stevens

Just squeeze me

I ain’t got nothing but the blues

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Frederick Delius

Brigg Fair: Una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº55 en Re mayor, op.71, Nº2, Hob.III:70

Cuarteto Tátrai

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff – Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis … Partagez-vous mes fleurs! … Pale et blonde dort sous l’eau”, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Jean Philippe Rameau

Música de ballet de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

David Oistraj, violín

Frida Bauer, piano

Jan Wanski

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera El campesino

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Lili Boulanger

Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano

Regine Böhm, mezzosoprano

Sabine Ebersprächer, piano

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

Canción del sacrificio, op.121b

Lorna Haywood, soprano

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40

Marie-Luise Neunecker, corno

Frank Peter Zimmermann, violín

Wolfgang Sawallisch, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Robert Schumann

Fantasía en Do mayor, op.17

Piotr Anderszewski, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Anatol Liadov

Balada, op.21b

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Gunzenhauser

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz Klein y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Witold Lutoslawski

Cuarteto

Cuarteto de Varsovia

Anatol Liadov

Selección de piezas para piano

Monique Duphil, piano

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las dos Carátulas (Nora Massi y elenco)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Complemento musical

Aaron Avshalomov (1894-1964)

Cuatro escritos bíblicos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Gerald

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)