PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/08/2025

Programación Jueves 21 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Miguel Zenón
Taínos y Caribes
Venas abiertas

Bill Charlap
A ghost of a chance

Deb Rasmussen
Darn that dream
In your own sweet way

00.30
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau
Las indias galantes. "Forets Paisibles"
Sabine Devieilhe, soprano
Samuel Boden, tenor
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Osvaldo Golijov
K'vakarat
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos

Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts

Alban Berg
Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano

Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

George Chadwick
Sinfonía Nº3 en Fa mayor
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

06.00
Y la mañana va

Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de la música incidental para “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

John Field
Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor
John O'Conor, piano

François Couperin
Concierto Real Nº1
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano

Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo

08.00

Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus

Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

09.00

Kurt Atterberg
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano

10.00

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Mátyás Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

11.00
Los Caminos del Barroco

Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale

Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale

Biagio Marini
Passacaglia en Sol mayor, op.22
Romanesca / Andrew Manze

12.00
El Clásico del Mediodía

Clara Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7
Isata Kanneh-Mason, piano
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck

Clara Schumann
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Per August Ölander (1824-1886)
Sinfonía en Mi mayor
Orquesta Sinfónica de Västerås / Harry (dángord) Damgaard

Xaver Scharwenka (1850-1924)
Sonata para chelo y piano en mi menor, op.46a (1878)
Colin Carr, chelo
Seta Tanyel, piano.

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Otto Nicolai
Obertura de Las alegres comadres de Windsor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Artur Rother

Franz Berwald
Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor
Consortium Classicum

Fanny Mendelssohn
Seis canciones, op.7
Isabel Lippitz, soprano
Barbara Heller, piano

Ralph Vaughan Williams
Toccata Marcial para banda militar en Si bemol mayor
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín, cuerdas y continuo, en mi menor, op. 3, Nº8
Roberto Michelucci, violín
I Musici

Charles-Marie Widor
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín

Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

20.00
La Gran Aldea

Aulis Sallinen
Música de cámara Nº3 para chelo y orquesta de cuerdas, op.58. “Las danzas nocturnas de Don Juan Quijote”
Mats Rondin, chelo
Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

Jean Sibelius
Suite El cisne blanco, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Oskar Merikanto
Kertomus, op.112 e Impromptu para piano, op.44, Nº1
Jean Dubé, piano

21.00
Música Nocturna

Johann Sebastian Bach
Misa en si menor, BWV 232
Hannah Morrison, soprano
Esther Brazil, mezzosoprano
Meg Bragle y Kate Symonds-Joy, contralto
Peter Davoren y Nick Pritchard, tenores
Alex Ashworth y David Shipley, bajos
Coro Monteverdi
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Fanny Mendelssohn
Allegro molto en do menor
Heather Schmidt, piano

23.00
Industria Nacional

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo N°3 en Do mayor, BWV 1005
Tomás Cotik, violín

Cristian Axt
Suite del ballet El escultor
Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca / Régulo Stabilito

Hilda Dianda (1925)
Rituales
Ángel Frette, marimba