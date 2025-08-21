Programación Jueves 21 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Miguel Zenón
Taínos y Caribes
Venas abiertas
Bill Charlap
A ghost of a chance
Deb Rasmussen
Darn that dream
In your own sweet way
00.30
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Jean-Philippe Rameau
Las indias galantes. "Forets Paisibles"
Sabine Devieilhe, soprano
Samuel Boden, tenor
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer
Osvaldo Golijov
K'vakarat
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos
Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts
Alban Berg
Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano
Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
George Chadwick
Sinfonía Nº3 en Fa mayor
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
06.00
Y la mañana va
Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de la música incidental para “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
John Field
Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor
John O'Conor, piano
François Couperin
Concierto Real Nº1
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
07.00
Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor
Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano
Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo
08.00
Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
09.00
Kurt Atterberg
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano
10.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Mátyás Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
11.00
Los Caminos del Barroco
Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale
Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale
Biagio Marini
Passacaglia en Sol mayor, op.22
Romanesca / Andrew Manze
12.00
El Clásico del Mediodía
Clara Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7
Isata Kanneh-Mason, piano
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Clara Schumann
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Per August Ölander (1824-1886)
Sinfonía en Mi mayor
Orquesta Sinfónica de Västerås / Harry (dángord) Damgaard
Xaver Scharwenka (1850-1924)
Sonata para chelo y piano en mi menor, op.46a (1878)
Colin Carr, chelo
Seta Tanyel, piano.
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Otto Nicolai
Obertura de Las alegres comadres de Windsor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Artur Rother
Franz Berwald
Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor
Consortium Classicum
Fanny Mendelssohn
Seis canciones, op.7
Isabel Lippitz, soprano
Barbara Heller, piano
Ralph Vaughan Williams
Toccata Marcial para banda militar en Si bemol mayor
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín, cuerdas y continuo, en mi menor, op. 3, Nº8
Roberto Michelucci, violín
I Musici
Charles-Marie Widor
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín
Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
20.00
La Gran Aldea
Aulis Sallinen
Música de cámara Nº3 para chelo y orquesta de cuerdas, op.58. “Las danzas nocturnas de Don Juan Quijote”
Mats Rondin, chelo
Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu
Jean Sibelius
Suite El cisne blanco, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Oskar Merikanto
Kertomus, op.112 e Impromptu para piano, op.44, Nº1
Jean Dubé, piano
21.00
Música Nocturna
Johann Sebastian Bach
Misa en si menor, BWV 232
Hannah Morrison, soprano
Esther Brazil, mezzosoprano
Meg Bragle y Kate Symonds-Joy, contralto
Peter Davoren y Nick Pritchard, tenores
Alex Ashworth y David Shipley, bajos
Coro Monteverdi
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Fanny Mendelssohn
Allegro molto en do menor
Heather Schmidt, piano
23.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo N°3 en Do mayor, BWV 1005
Tomás Cotik, violín
Cristian Axt
Suite del ballet El escultor
Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca / Régulo Stabilito
Hilda Dianda (1925)
Rituales
Ángel Frette, marimba