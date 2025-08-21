Programación Jueves 21 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Miguel Zenón

Taínos y Caribes

Venas abiertas

Bill Charlap

A ghost of a chance

Deb Rasmussen

Darn that dream

In your own sweet way

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau

Las indias galantes. "Forets Paisibles"

Sabine Devieilhe, soprano

Samuel Boden, tenor

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88

Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Osvaldo Golijov

K'vakarat

Mijail Alexandrovich, canto

Cuarteto Kronos

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

George Chadwick

Sinfonía Nº3 en Fa mayor

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y danza de los bufones, de la música incidental para “La doncella de nieve”, op.12

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

John Field

Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor

John O'Conor, piano

François Couperin

Concierto Real Nº1

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

Johann Georg Albrechtsberger

Partita para arpa y orquesta en Fa mayor

Anna Lelkes, arpa

Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

Claude Debussy

Libro Nº2 de “Imágenes”

Seong-Jin Cho, piano

Georg Philipp Telemann

Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor

Ensamble Barroco de Friburgo

08.00

Sergei Prokofiev

Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

09.00

Kurt Atterberg

Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

10.00

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Anne-Sophie Mutter, violín

National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich



Mátyás Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

11.00

Los Caminos del Barroco

Biagio Marini

Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1

Il Viaggio Musicale

Biagio Marini

Passacaglia en Sol mayor, op.22

Romanesca / Andrew Manze

12.00

El Clásico del Mediodía

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Clara Schumann

Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1

Miah Persson, soprano;

Joseph Breinl, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Per August Ölander (1824-1886)

Sinfonía en Mi mayor

Orquesta Sinfónica de Västerås / Harry (dángord) Damgaard

Xaver Scharwenka (1850-1924)

Sonata para chelo y piano en mi menor, op.46a (1878)

Colin Carr, chelo

Seta Tanyel, piano.

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Otto Nicolai

Obertura de Las alegres comadres de Windsor

Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Artur Rother

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Ralph Vaughan Williams

Toccata Marcial para banda militar en Si bemol mayor

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en mi menor, op. 3, Nº8

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Charles-Marie Widor

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

20.00

La Gran Aldea

Aulis Sallinen

Música de cámara Nº3 para chelo y orquesta de cuerdas, op.58. “Las danzas nocturnas de Don Juan Quijote”

Mats Rondin, chelo

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

Jean Sibelius

Suite El cisne blanco, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Oskar Merikanto

Kertomus, op.112 e Impromptu para piano, op.44, Nº1

Jean Dubé, piano

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Misa en si menor, BWV 232

Hannah Morrison, soprano

Esther Brazil, mezzosoprano

Meg Bragle y Kate Symonds-Joy, contralto

Peter Davoren y Nick Pritchard, tenores

Alex Ashworth y David Shipley, bajos

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Fanny Mendelssohn

Allegro molto en do menor

Heather Schmidt, piano

23.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo N°3 en Do mayor, BWV 1005

Tomás Cotik, violín

Cristian Axt

Suite del ballet El escultor

Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca / Régulo Stabilito

Hilda Dianda (1925)

Rituales

Ángel Frette, marimba