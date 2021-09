Programación Jueves 2 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Marian Mc Partland

What is this thing called love

Willow weep for me

Lullaby in rhythm

Mariano Massolo

Lady be good (G.Gershwin)

Aurora (Massolo)

Georgia on my mind (Ray Charles)

Julie Bond Rhyne

Green dolphin street

When I fall in love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, piano

Richard Strauss

Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Evgeny Kissin, piano

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

Obertura de Nabucco

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

Martha Argerich, piano

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta N°1 en Re mayor, op.99

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / Charles Groves

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico N°5

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano op.167,”Undine”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano.

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y contínuo en Sol mayor, op.3, Nº9 de “El arte del violín”

Roberto Michelucci, violín

I Musici



Hector Berlioz

Los jueces francos, obertura op.3

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, Catálogo Callen Nº30

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Bohuslav Martinu

Sonata para piano, Nro.de catálogo 350

Radoslav Kvapil, piano

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Friedrich Fasch

Cuarteto para dos oboes, fagot y contínuo en re menor

Camerata Köln

Erik Satie

Preludios del hijo de las estrellas

Aldo Ciccolini, piano

George Gershwin

Obertura de “Strike up the band”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

