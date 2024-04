Programación Jueves 2 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Johnny Hodges

C Jam Blues

I got it bad and that ain’t good

Rocking in rhythm

Meridiana Group

Come ti pare

Cynthia Utterbach

Our day will come

Hey John

Broadway

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Fernando Sor

Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº6

Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº12

Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23

Frank Bungarten, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"

Cuarteto Juilliard

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Henry Word

Fantasía sobre canciones marinas británicas

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

06.00

Y la mañana va

Granville Bantock

El Pierrot del minuto

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Johannes Brahms

Valses para piano, op.39

Gerhard Oppitz, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Heino Eller (compositor estonio, 1887-1970)

“Crepúsculo”, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

07.00



Johann Strauss (hijo)

Diarios de la mañana, vals op.279

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Leos Janácek

Cuento de hadas, para chelo y piano

Dietrich Panke, chelo

Viola Mokrosh, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor

Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nro.2 en fa menor, op.84

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

08.00

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Erwin Schulhoff

Cinco estudios de jazz

Kathryn Stott, piano

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en Do mayor, op.2, Nº2

Ensamble Artifizii Musicali

09.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, Deutsch 804

Cuarteto Melos

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

10.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Amy Beach

Trío op.150

Anna Williams, violín

Mijail Veselov, chelo

Erl Nakamura, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Gabrieli

Magnificat a 33 partes

Coro de Jóvenes y Coro del May Festival de Cincinnati

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Juanjo Mena

Grabado en vivo en el Springer Auditorium Music Hall, Cincinati, el 25 de mayo de 2018

Musica Fiata de Colonia / Roland Wilson

Johann Sebastian Bach

“Sarabanda” y “Giga” de la Suite para chelo solo Nº5 en Sol mayor, BWV 1011

Pablo Casals, chelo

Grabación realizada en París en 1939

Claudio Monteverdi

“Dixit Domino”, del Vespro della Beata Vergine

Solistas vocales

Coro de la Radio y Televisión Croata de Zagreb

Orquesta Filarmónica de Zagreb / Lovro von Matačiċ

Grabación en vivo de 1974

François Couperin

Passacaglia en si menor para clave

Wanda Landowska, clave Pleyel

Grabación de 1934

George Frideric Handel

Fragmentos de la Suite Música acuática (arreglo de Hamilton Harty)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano, op.61 (selección)

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Carl Loewe

Amor de mujer, op.60, ciclo de canciones sobre poemas de Adalbert von Chamisso (1836)

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Cord Garben, piano

Benjamin Godard

Concierto romántico para violin y orquesta, op.35

Chloë Hanslip, violin

Orquesta del Estado Eslovaco, Košice / Kirk Trrevor

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Franz Lizt

Rapsodia española para piano, S.254

Evgeny Kissin, piano

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de El rapto en el serallo, K.384

Diana Damrau, soprano

Anna Prohaska, soprano

Rolando Villazón, tenor

Paul Schweinester, tenor

Franz-Josef Selig, bajo

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Fartein Valen

Sonata para violín y piano, op.3

Bjarne Fiskum, violín

Jörgen Larsen, piano

Isaac Albéniz

Asturias

Wolfgang Lendle, guitarra

Carl Michael Ziehrer

En la íntima quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

José Alberto Kaplan

Tres piezas para trombón y piano

Radegundis Feitosa Nunes, trombón

José Henrique Martins, piano

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Radames Gnattali

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Radames Gnattali

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Joseph Haydn

Sonata para piano en Fa mayor, Hob.XVI:23

Horacio Kufert, piano

Guillermo Zalcman

Sinfonía N°1, op.27 (1987)

Orquesta Sinfónica del Neuquén / Andrés Tolcachir

Toru Takemitsu

Y entonces supe que era el viento, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar