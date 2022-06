Programación Jueves 2 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Goodman

After you’ve gone

Body and soul

China boy

Fabrizio Bai

Alto mate

Pellicano moonlight

Rondi Charleston

I’ve got just about everything

Talk to me baby

Nobody else but me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano;

Graham Johnson, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "La Metamorfosis de Actaeon en ciervo"

Cantilena / Adrian Shepherd

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)

Maurizio Pollini, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Andrea Gabrieli

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bavarian / Colin Davis

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Juilliard

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinet

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, “Primavera”

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Sigmund Romberg

“Un beso” y “Amor, vuelve a mi”, de la opereta “La luna nueva”

Barbara Hendricks , soprano

Gino Quilico, barítono

Coro Ambrosiano

Orquesta Philharmonia / Lawrence Foster

09.00



Carl Maria Von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

The English Concert / Andrew Manze

Jean Françaix

Quinteto para vientos Nº1

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

10.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Elisabeth Leonskaja, piano

Benjamin Britten

Cuarteto para cuerdas Nº3, op.94

Cuarteto Amadeus

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)