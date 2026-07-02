Programación Jueves 2 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

The Tony Guerrero Quintet

The thing is

Sunday morning

Stefanie Kunckler

Bolero in tre

Luciana Morelli

Viaje

Serendipia

Eclipse en Barcelona

00.30

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Claudio Arrau, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Christoph von Dohnányi

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, op.47

Catherine Cantin, flauta;

Maurice Bourgue, oboe;

Michel Portal, clarinete;

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 995, Sarabanda y gavota

András Kecskés, laúd

Alexander Zemlinsky

Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"

Cuarteto Alban Berg

Jules Massenet

Thais. Meditación (arreglo de Rampal y Stephen Dodgson)

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Filarmónica Real / Plácido Domingo

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9

Idil Biret, piano

Anatol Liadov

El lago encantado, op.62

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Ottorino Respighi

Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22

Cuarteto Borodin

Antonio Caldara

Ifigenia in Aulide"Tutto fa nocchiero"

Philippe Jarousky, contratenor

Concerto Köln

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para dos pianos y orquesta Nº10 en Mi bemol mayor, K.365

Dúo Maciej y Jacek Lukaszcyk, piano

Orquesta de Cámara Alemana de Frankfurt / Pieralberto Cattaneo

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, chelo y clave en Re mayor, op.22, Nº1

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Claude Debussy

Seis epígrafes antíguos para piano, L.131

Martin Jones, piano

07.00

Y la mañana va

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)

Suite pastoral, op.13b

Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Pal Nemeth, flauta

Piroska Vitarius, violín

Gergely Balazs, viola

Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn

“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)

Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor

Viviane Spanoghe, chelo

Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto para cuerdas en mi menor

Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev

Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, 1850-1924)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Elisabetta Brusa

Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt

Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536

Jenö Jándo, piano

Carl Stamitz

Sinfonía en Do mayor, op.13

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann David Heinichen

Concierto en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann David Heinichen

Lamentaciones del profeta Jeremías

Axel Köhler, contratenor

Jörg Dürmüller, tenor

Raimund Nolte, bajo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

Al Mediodía

Aram Jachaturián

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Feodor Glushchenko

Johann Christian Bach

Quinteto Nº11 en La mayor para flauta, oboe, violín, viola y continuo

Camerata del Siglo XVIII

Josquin Desprez

Mil lamentos, chanson

Pierre Sandrin

Puesto que vivir en servidumbre, chanson

Claude Sermissy

En un bello bosque, chanson

Emma Lisa Roux, voz, laúd y guitarra renacentista

Christian Sinding

Suite en el estilo antiguo para violín y orquesta, op.10

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Johann Wenzel Kalliwoda

Sinfonía N°5 en si menor, op.106

La Nueva Orquesta / Christoph Spering

Otto Dessoff (1832-1892)

Cuarteto en Mi mayor, op.11

Cuarteto Albert de Sttutgart

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Berwald

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Schobert (compositor alemán, 1740-1767)

Sonata para pianoforte y violín en La mayor, op.16, Nº5

Luciano Sgrizzi, fortepiano

Chiara Banchini, violín

Guillaume Lekeu

Molto adagio

Cuarteto Debussy

Nan-Pa Hong (compositor coreano, 1898 – 1947)

Tiempo de primavera en casa (registro en vivo)

Sumi Jo, soprano

Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

19.00

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

Antonio Caldara

Sinfonía Nº12 en la menor, "La pasión de Jesús, nuestro Señor "

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

20.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Emerson

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera “La forza del destino”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Löwlein

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de “El cazador furtivo” de Carl Maria von Weber

Andreas Pistorius, piano

21.00

Mili Balakirev

En Bohemia. Obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave Nº6 en Fa mayor, BWV 1057

Ivor Bolton, clave

St. James' Baroque Players / Ivor Bolton

Frédéric Chopin

Nocturno en Fa mayor, op.15 N°1

Vladimir Ashkenazy, piano

22.00

Industria Nacional

Joseph Haydn

Concierto en Mi bemol mayor para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Pablo Izquierdo

Héctor Ayala (1914-1990)

Serie Sudamericana

Roberto AusselDaniel Küper, guitarra

Adriana Figueroa Mañas

Metrópolis, para orquesta sinfónica

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos

Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026

23.00

Complemento musical

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

François Couperin

Octavo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin