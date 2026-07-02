Programación Jueves 2 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
The Tony Guerrero Quintet
The thing is
Sunday morning
Stefanie Kunckler
Bolero in tre
Luciana Morelli
Viaje
Serendipia
Eclipse en Barcelona
00.30
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Claudio Arrau, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Christoph von Dohnányi
Darius Milhaud
Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, op.47
Catherine Cantin, flauta;
Maurice Bourgue, oboe;
Michel Portal, clarinete;
Pascal Rogé, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 995, Sarabanda y gavota
András Kecskés, laúd
Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Alban Berg
Jules Massenet
Thais. Meditación (arreglo de Rampal y Stephen Dodgson)
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica Real / Plácido Domingo
Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9
Idil Biret, piano
Anatol Liadov
El lago encantado, op.62
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Ottorino Respighi
Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor
Geoffrey Tozer, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22
Cuarteto Borodin
Antonio Caldara
Ifigenia in Aulide"Tutto fa nocchiero"
Philippe Jarousky, contratenor
Concerto Köln
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para dos pianos y orquesta Nº10 en Mi bemol mayor, K.365
Dúo Maciej y Jacek Lukaszcyk, piano
Orquesta de Cámara Alemana de Frankfurt / Pieralberto Cattaneo
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22
Boris Berman, piano
Johann Christian Bach
Quinteto para flauta, oboe, violín, chelo y clave en Re mayor, op.22, Nº1
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Claude Debussy
Seis epígrafes antíguos para piano, L.131
Martin Jones, piano
07.00
Y la mañana va
Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano
Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo
Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
08.00
Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld
Sergei Prokofiev
Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, 1850-1924)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra
10.00
Elisabetta Brusa
Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni
Franz Liszt
Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536
Jenö Jándo, piano
Carl Stamitz
Sinfonía en Do mayor, op.13
London Mozart Players / Matthias Bamert
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann David Heinichen
Concierto en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann David Heinichen
Lamentaciones del profeta Jeremías
Axel Köhler, contratenor
Jörg Dürmüller, tenor
Raimund Nolte, bajo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Aram Jachaturián
Poema triunfal
Orquesta Filarmónica de la BBC / Feodor Glushchenko
Johann Christian Bach
Quinteto Nº11 en La mayor para flauta, oboe, violín, viola y continuo
Camerata del Siglo XVIII
Josquin Desprez
Mil lamentos, chanson
Pierre Sandrin
Puesto que vivir en servidumbre, chanson
Claude Sermissy
En un bello bosque, chanson
Emma Lisa Roux, voz, laúd y guitarra renacentista
Christian Sinding
Suite en el estilo antiguo para violín y orquesta, op.10
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Johann Wenzel Kalliwoda
Sinfonía N°5 en si menor, op.106
La Nueva Orquesta / Christoph Spering
Otto Dessoff (1832-1892)
Cuarteto en Mi mayor, op.11
Cuarteto Albert de Sttutgart
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Schobert (compositor alemán, 1740-1767)
Sonata para pianoforte y violín en La mayor, op.16, Nº5
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Guillaume Lekeu
Molto adagio
Cuarteto Debussy
Nan-Pa Hong (compositor coreano, 1898 – 1947)
Tiempo de primavera en casa (registro en vivo)
Sumi Jo, soprano
Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge
19.00
Mauro Giuliani
Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30
John Williams, guitarra
Orquesta de Cámara de Inglaterra
Georges Bizet
Cantos del Rin
Julia Severus, piano
Antonio Caldara
Sinfonía Nº12 en la menor, "La pasión de Jesús, nuestro Señor "
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Emerson
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “La forza del destino”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Löwlein
Franz Liszt
Fantasía para piano sobre temas de “El cazador furtivo” de Carl Maria von Weber
Andreas Pistorius, piano
21.00
Mili Balakirev
En Bohemia. Obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave Nº6 en Fa mayor, BWV 1057
Ivor Bolton, clave
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton
Frédéric Chopin
Nocturno en Fa mayor, op.15 N°1
Vladimir Ashkenazy, piano
22.00
Industria Nacional
Joseph Haydn
Concierto en Mi bemol mayor para trompeta y orquesta
Fernando Ciancio, trompeta
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Pablo Izquierdo
Héctor Ayala (1914-1990)
Serie Sudamericana
Roberto AusselDaniel Küper, guitarra
Adriana Figueroa Mañas
Metrópolis, para orquesta sinfónica
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos
Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026
23.00
Complemento musical
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin