Programación Jueves 2 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 3 "para el gran contrabajo", Nº3 y Nº4

The Parley of instruments / Peter Colman

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Sidney Harth, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Johannes Brahms

Danzas húngaras (versiones orquestales)

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra en Do mayor, op.30, Nº6, G.324 "La retirada de Madrid"

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum

08.00



Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

09.00



Franz Schubert

Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº2 en La bemol mayor y Nº3 en fa menor

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

10.00

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Andrew Litton

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor

Ensamble Rebel

11.00

Música de Verano

Frédéric Chopin

Valses: Op.34 N°1, N°2 y N°3, y Op.64 N°1 y N°2

Nikita Magaloff, piano

Giuseppe Torelli (1658–1709)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.8, N°9

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

12.00

Aram Jachaturián

Suite de Masquerade

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

François Couperin

Sexto concierto de Les goüts-réünis

Musica ad Rhenum / Jed Wenz

13.00

Actualidad Musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Antonin Dvorák

Dúos moravos para soprano, contralto y piano, op.32

Genia Kühmeier, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Christoph Berner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K.417

Přemysl Vojta, corno

Orquesta Sinfonica de la Radio del Oeste de Alemania / Julio García Vico

Carlos Chávez

Sinfonía Nº1, "Sinfonía de Antígona"

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

19.00

Tomaso Albinoni

Sonata da chiesa en Do mayor, op.6, N°1

Trío Locatelli

Heitor Villa-Lobos

A prole do Bebe Nº1

Sonia Rubinsky, piano

Henryk Wieniawski

Fantasía brillante para violín y orquesta sobre la ópera Fausto de Gounod, op.20

Vadim Brodski, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio de Polonia / Antoni Wit

Antonio Salieri

Obertura de la opera Les Horaces

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Anónimo sefaradí

Partos trocados

Ensamble Accentus / Thoms Wimmer

20.00

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, (núm. de catálogo 124)

Claudio Arrau, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y clave en Fa mayor, K.13

Gérard Poulet, violín

Blandine Verlet, clave

Benjamin Godard

Obertura de la ópera “Los Güelfos”

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Marin Marais

Suite en Re mayor para flauta, violín y viola da gamba

Ensamble A los Pies del Rey

21.00

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Nepomuk Hummel

Gran sonata para piano con mandolina o violín obligado en Do mayor

Alison Stephens, mandolina

Richard Burnett, fortepiano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Valentin Silvestrov (compositor ucraniano, 1937)

Dos piezas

Hilary Hahn, violín

Coy Smith, piano

François Couperin

Tres piezas para clave

Blandine Verlet, clave

22.00

Hermann Severin Løvenskiold

Fragmentos del primer acto de La sílfide

Orquesta Real de Dinamarca / David Garforth

Igor Markevitch

Música del ballet La huida de Ícaro (1933)

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Christopher Lyndon-Gee

23.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Claudio Barile, flauta

Orquesta Sinfonía Baires / Andrés Tolcachir

Astor Piazzolla

Tango ballet

Cuarteto de Cuerdas Almenares

Cecilia Pereyra (1977)

... Y su sombra

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 1º de junio de 2012