Programación Jueves 2 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

The Montgomery Brothers

Just for now

Remember

Drew Gress

Dreampop

Caroll Vanwelden

All or nothing at all

No moon at all

Frim fram sauce

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Antonio Lotti

Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor

Heinz Holliger, oboe d'amore

I Musici

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

06.00

Y la mañana va



Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

07.00

Friedrich Ernst Fesca (violinista y compositor alemán, 1789-1826)

Obertura de la ópera “Omar y Leila”

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

Trío LOM

Manuel Porta Gallego, violín

Joaquín Riquelme García, viola

Antonio Bibalo (compositor noruego que vivió entre 1922 y 2008)

Study in blue

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº182: "Rey de los cielos, sé bienvenido", BWV 182

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00



August Enna (compositor danés, 1859-1939)

Fantasía sinfónica

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

George Frederick Pinto (compositor y pianista inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Pinchas Zukerman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a

Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Enrique Fernández Arbós (1863-1939)

Pieza de concurso para chelo y piano

Rafael Ramos, chelo

Miguel ángel Ortega Chavaldas, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para orquesta, op.31 (“Marcha fúnebre”, “Brasileña” y “Kermesse”)

Orquesta de la Radio de Munich / David Reiland

Amy Beach (1867-1944)

Canción de amor, Un espejismo, No dije, Éxtasis y Ella y yo, canciones

Emma Kirkby, soprano

Grupo de Romántico Cámara de Londres

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Zdenek Fibich

La tempestad, poema sinfónico op.46

Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"

Cuarteto Tátrai

Scott Joplin

The Entertainer, Fig Leaf Rag, Elite Syncopations

Joshua Rifkin, piano

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ricercar Consort

Ernst Krähmer (compositor austríaco, 1795 – 1837)

Introducción, tema y variaciones para flauta dulce y guitarra

Michala Petri, flauta

Lars Hannibal, guitarra

Béla Bartók

Danzas populares rumanas para orquesta, Sz 68

Orquesta de Cámara Orpheus

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Athos Palma

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Dora Castro, piano

Alberto Williams

La pirámide, primer movimiento de la Sinfonía Nº7 en Re Mayor, op.103, “Eterno Reposo”

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Astor Piazzolla

Suite “Silfo y Ondina”

Pablo Ziegler, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Joseph Bonnet

Variaciones de concierto

Osvaldo Guzmán, órgano

Astor Piazzolla

Le Grand Tango

Eduardo Vassallo, chelo

Cristina Filoso, piano

Alberto GInastera

Estudios sinfónicos, op.35 (1967)

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Arturo Tamayo