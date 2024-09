Programación Jueves 19 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Posi-Tone Swingtet

You dig

Eudaimonia

Marijus Aleksa

As they are

Irene Kral

I’d know you everywhere

Detour ahead

What’s right for you

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Convivium Ensamble

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor, WoO 20

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Gabrieli

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano



Louis Nicolas Clérambault

”El sol, vencedor de las nubes”, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

07.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clave y orquesta Nº1 en Re mayor, K.107, Nº1, sobre una sonata de Johann Christian Bach

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Astor Piazzolla

Escualo y Adios Nonino. Arreglo para violín y piano de José Bragato

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

08.00



Ferruccio Busoni

Rondó arlequinesco, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Sergei Rachmaninov

Seis preludios, op.23

Howard Shelley, piano

09.00



Johann Christoph Friedrich Foerster

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Xenia Löffler, oboe

Bartzodfer Hofkapelle

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

Sonata para violín y piano Nº1

Susanne Stanzeleit, violín

Gusztáv Fenyo, piano

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi



Agustín Barrios Mangoré

Dos valses para guitarra, op.8: Nºs 3 y 4

Jason Vieaux, guitarra

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 15, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sigismund Kusser

Suite para orquesta N°4 en re menor

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

Johann Jacob Froberger

Suite N°11 en Re mayor para teclado

Lars Ulrik Mortensen, clave

Georg Philipp Telemann

Obertura, coros en francés y Polonesa, de la ópera Orfeo

Isabelle Poulenard

Coro de Cámara RIAS

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Jean-.Féry Rebel

Los caracteres de la danza, música de ballet

Los Músicos del Louvre / Mark Minkowski

Johann Georg Pisandel

Fantasía Imitación de los caracteres de la danza

Orquesta Barroca de Hamburgo / Gottfried von der Goltz

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, "Patética"

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals del primer acto de El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Clara Wieck

Trío en sol menor, op.17

Trío Dartington

Jean Cras (1879-1832)

Almas de niños (“Puras”, ”Inocentes” y “Misteriosas”) (1918)

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Jean-François Antonioli

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Claudio Rebagliati (compositor peruano, 1843 – 1909)

Rapsodia Peruana

Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103

Güher y Süher Pekinel, dúo de pianos

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz y Bertalan Hock, oboes

András Medveczky y Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile y András Nagy, fagotes

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.87

Dénes Kovács, violín

Orquesta Sinfónica de Budapest / János Ferencsik

19.00

Georges Bizet

Selección de la ópera Carmen

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Philipp Friedrich Buchner (compositor del Barroco alemán)

Sonata para violín y bajo continuo Nº5 en re menor

Ricercar Consort

Hugo Alfvén

El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Ludwig van Beethoven

Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO41

Davis Garrett, violín

Bruno Canino, piano

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Rued Langgard

Sinfonía Nº5, La naturaleza de la estepa

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en Do mayor, BuxWV 138

Enzio Borsblom, órgano

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en la menor, op.80

Nina Gade, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Pía Sebastiani (1925-2015)

Estampas (1946)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°2 en Do mayor, op.2, N°3

Natalia González Figueroa, piano

Enrique Gerardi

Música entre músicos, composición asistida por computadora (1995)