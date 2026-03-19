Programacion Jueves 19 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Antonio Caldara
Fragmentos del oratorio Maddalena ai piedi di Cristo
María Cristina Kiehr, soprano
Andreas Scholl, contratenor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta de la Schola Cantorum Basiliensis / René Jacobs
Darius Milhaud
Sinfonía Nº6, op.343
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
Robert Schumann
Tres fantasías para clarinete y piano, op.73
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.239
Sonata para clave en La mayor, K.208
Sonata para clave en sol menor, K.8
Sonata para clave en fa menor, K.481
Alexandre Tharaud, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Karl Goldmark
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.26, "Sinfonía para una boda aldeana"
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Michael Bartos
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Jascha Heifetz, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / John Barbirolli
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7en La mayor, op.92
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49
Cuarteto Borodin
Clara Schumann
Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Ferdinad Ries
Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"
Alexandra Oehler, piano
Antonín Dvorák
Variaciones sinfónicas, op.78
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en re menor, op.34
Nina Gade, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en sol menor, op.2, Nº6, HWV 391
William Bennett y Trevor Wye, flautas;
Denis Vigay, chelo;
George Malcolm, clave
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano
8.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
"Kyrie" y "Gloria" de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
9.00
Edvard Grieg
Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93
Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
10.00
Franz Schmidt
Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta
Ragna Schirmer, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko
Jana Obrovska
Homenaje a Bela Bartoik
Roberto Aussel, guitarra
Johan Svendsen
“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Fragmentos de la oda pastoral L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato – El alegre, el reflexivo y el moderado (1749)
Solistas vocales
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
George Frideric Handel
Chacona en Sol mayor, para clave
Trevor Pinnock, clave
Georg Frideric Handel
Concerto grosso en re menor, op.3, N°5
The English Concert / Trevor Pinnock
Georg Frideric Handel
Sonata N°4 para flauta dulce y continuo en Fa mayor
Ensamble L École d’Orphée
Georg Frideric Handel
Sonata N°3 para flauta dulce y continuo en Do mayor
Ensamble L École d’Orphée
12.00
Al Mediodía
Leopold Mozart
Sinfonía pastorella
Capella Savaria / Pál Néméth
Carlos López Buchardo
Canción de ausencia, Frescas sombras de sauce, Canción del carretero, Vidalita y Prendiditos de la mano
Víctor Torres, barítono
Susana Moncayo, mezzosoprano
Jorge Ugartemendía, piano
Fernando Pérez, piano (en el dúo Acuarela)
Malcolm Arnold
Cuarteto para oboe y cuerdas, op.61
Ensamble Nash
Guillermo Uribe Hoilguín
Tres danzas
Orquesta Filarmónica de Würtemberg / Gabriel Castagna
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Paul Caro
Quinteto para cuerdas en Fa mayor
Joanna Kasperczyk-Adamek y Aleksandra Maria Steczkowska, violines
Zuzanna Dröws, viola
Weronika Izabella Strugała y Jan Kalinowski, chelo
Edward MacDowell
Suite N°1 para orquesta
Orquesta del Ulster / Takuo Yuasa.
Edward MacDowell
“A una rosa silvestre” de Bosquejos del bosque, op 51, Nº11
Van Cliburn, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Darius Milhaud
Concierto para piano y orquesta N°4, op.295
Michael Kortstick, piano
Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania / Alun Francis
Jan Dismas Zelenka
Sonata N°2 en sol menor para dos oboes, fagot y bajo continuo
Concentus Musicus de Viena
Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, ciclo de canciones op.98
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, fortepiano
19.00
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
Franz Liszt
Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Joseph Haydn
Divertimento para piano y orquesta en Fa mayor, Hob:XIV/9
Jörg Ewald Dähler, fortepiano
Ensamble Eduard Melkus / Eduard Melkus
Isaac Albéniz
Zambra granadina (arreglo para dos guitarras de los intérpretes)
Peter y Zoltán Katona, dúo de guitarras
20.00
Momentos Musicales
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera Nabucco
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov
Antonio Soler
Sonata para teclado Nº11 en Si mayor
Bob Van Asperen, clave
Michael Haydn
Sinfonía Nº21 en Re mayor, P.42
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
Georges Bizet
Juegos de niños, op. 22, para dúo de pianos
Tove Lonskov, piano
Rodolfo Llambías, piano
22.00
Industria Nacional
Roque de Pedro
Los celos del Fantasmatango
Los Violonchelistas de Buenos Aires
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta N°5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”
Bruno Gelber, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Grabado en vivo en 2006
23.00
Complemento musical
Aram Jachaturián
Gayane, suite para orquesta, op.50
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia, piano
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano