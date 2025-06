Programación Jueves 19 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Carter Big Band

Stockholm sweetnin’

Sao Paolo

Syntaxis

Chickmate

Katrine Madsen

Angel eyes

In a sentimental mood

00.30

La Trasnoche Clásica

Edward Elgar

Escena nocturna

Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handely

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Miklós Perényi, chelo

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

John Adams

Berceuse elegíaca (arreglo para orquesta de cámara de la Elegía Nº4 para piano de Busoni)

London Sinfonietta / Kent Nagano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Borodin

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Antonio Soler

Sonata para piano en Re mayor

Alicia de Larrocha, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Francis Poulenc

Tres noveletas para piano

Pascal Rogé, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

Manuel de Falla

Homenaje "Pour le Tombeau de Claude Debussy" para guitarra

Matías Liva, guitarra

06.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

07.00



Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1

Erik Fessel, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"

Ensamble Rebel

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz

08.00

Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)

Concierto para violín y orquesta

Ilya Grubert, violín

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Franz Schubert

Sonata para piano Nro.13 en La mayor, Deutsch 664

Stephen Hough, piano

Peter Warlock

Una antigua canción

Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox



09.00

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano



10.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Toke Lund Christiansen, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt



11.00

Los Caminos del Barroco

Sigismondo D’India

Mientras que el corazón

Mariana Flores, soprano

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Claudio Monteverdi

“Lidia, espina en mi corazón” “Esa mirada desdeñosa” y “Damisela, toda hermosura”, de la colección Scherzi Musicali

María Cristina Kiehr, soprano

Stephan MacLeod, tenor

Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

Marc-Antoine Charpentier

Oh, dejadme soñar, No, no, ya no la amo y Fenchon, la amable Fenchon

Les Arts Florissants / William Christie

José Marín

Al son de los arroyuelos y Niña, como en tus mudanzas, tonos humanos

Montserrat Figueras, soprano

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Pedro Estevan, percusión

Johann Nawbach

Oh, amada, de prisa

Johann Philip Krieger

Llorando y riendo de amor

Adam Krieger

El vino del Rin

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Friedericke Heumann y Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

William Lawes

Recoge rosas mientras aún sea mayo

René Jacobs, contratenor

Toyohiko Satoh, laúd

John Blow

“Oh, Cielos, ¿qué es lo que oigo?” y “Pastores, engalanad vuestros cayados”, de la colección Amphius Anglicus

Ensamble Vocal e Instrumental / Gustav Leonhardt

12.00

El Clásico del Mediodía

Scott Joplin

Selección de Ragtime

Joshua Rifkin, piano

George Gershwin

But not for me (Pero no para mí)

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Anónimo

Old time religion

Derek Lee Ragin, contratenor

Coro de Cámara "The New World Ensamble"

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Ignacy Jan Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Antonín Kubálek, piano

Ignacy Jan Paderewski

Allegro de concierto para violín y orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Bogusław Madey

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Julius Fučik (compositor checo, 1872 – 1916)

Marianella, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mikhail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

François Couperin

Les Barricades Mystérieuses (arreglo para guitarra barroca de once cuerdas)

Göran Söllscher, guitarra barroca de once cuerdas

19.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Florence Price

Adoración (arreglo para violín y piano)

Randall Goosby, violín

Zhu Wang, piano

20.00

La Gran Aldea (Portugal)

João de Sousa Carvalho

Selección de la primera parte de la ópera L’Angelica

Joana Seara, soprano

Lidia Vinyes Curtis, mezzosoprano

Fernando Guimaraes, tenor

Concerto Campestre / Pedro Castro

João Domingos Bomtempo

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Orquesta Algarve / Álvaro Cassuto

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"

Ensamble de Vientos de Amadeus

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Ernesto Bitetti, guitarra

22.00



Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1 (versión 1884)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº4 en Fa mayor, op.2, Nº4

Trío Locatelli

23.00

Industria Nacional

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía N°5 en mi menor, op.64

Orquesta Sinfónica de Salta / Gonzalo Heredia