Programación Jueves 19 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº1 en sol menor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Samuel Zyman

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Costanzo Festa

Tres madrigales

Huelgas Ensemble / Paul van Nevel

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera Una Romeo y Julieta aldeana

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ludwig van Beethoven

Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor, WoO44, Nº2 (obra sin número de opus Nº44, Nº2)

Lajos Mayer, mandolina

Imre Rohman, piano

Kurt Weill

Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12

Rodrigue Milosi, violín

Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49

Ensamble Raphael

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Gaetano Donizetti

“Spargi d’amore pianto” de Lucia di Lammermoor

Edita Gruberova, soprano

Ambrosian singers – Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Emmanuel Chabrier

Paisaje - Melancolía

Annie D´Arco, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº67 en Fa mayor, Hob.I:67

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.86

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago 7 Pierre Boulez

Henry Purcell

Suite de Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Colman

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Benedetto Marcello

Sonata en Fa mayor op2, Nº7

Csaba Nagy, tárogató;

Péter Ella, clave;

Viktória Herencsár, cimbalon

Camille Saint-Saëns

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.167

Elisabeth Ganter, clarinete;

Peter Schmalfuss, piano

Jules Massenet

Elegía

Abre tus ojos azules (de Poemas de amor)

José Carreras, tenor;

Lorenzo Bavaj, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

María Tipo, piano

07.00

Y la mañana va

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros para vientos

Grupo Instrumental de París

Ferdinand Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

08.00



Gerald Finzi

El gran sacrificio final, para solistas vocales y órgano, op.26

Harry Bicket, órgano

The Finzi Singers / Paul Spicer

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Georg Frideric Handel

Sonata para flauta y continuo en si menor, HWV 367b

Sharon Bezaly, flauta

Terence Charlston, clave

Charles Medlam, viola da gamba

Zdenek Fibich

Música de ballet de la ópera “Hedy”, op.43

Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa / Marek Stilec

Leopold Godowsky

Cuatro poemas

Emanuele Delucchi, piano

Christoph Willibald Gluck

Obertura de la ópera “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Artur Rother

10.00



Ludwig Van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Michael Korstick, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Constantin Trinks

Francisco Javier Moreno (compositor español, 1748-1836)

Sinfonía en Mi bemol mayor

Concerto Köln

Charles-Valentin Alkan

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

Música de Verano

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Francis Poulenc

Banalidades

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº3 en Fa mayor, op.22

Trío Parnassus

12.00

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en la menor

Enrico Gatti, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Franz Liszt

Tres estudios de concierto

Daniil Trifonov, piano

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Minnesota / Neville Marriner

13.00

Actualidad Musical

Celia Torrá (compositora argentina 1884-1962)

Suite para orquesta (Suite Incaica)

I) En Piragua - II) Cortejo - III) Fiesta Indígena

Orquesta Nacionald e Musica Argentina / Lucia Zicos

Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner 8 de julio de 2022

Ernest Bloch

Schelomo, rapsodia Hebraica para violonchelo y orquesta

Sol Gabetta, violonchelo

Orquesta del Concertgebow de Amsterdam / Klaus Mäkelä

Palacio de bellas artes de Bruselas el 13 de enero 2023

Frederic Chopin

Concierto para piano y orquesta N°2 en fa menor, op.21

Ingrid Flitter, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Humgría / Vassily Sinaisky

Béla Bartók National Concert Hall, 8 de diciembre de 2022

14.00

Antonio Vivaldi

Acto primero de Il Tamerlano, o la muerte de Bajazet con libreto de Agostino Piovene (1735)

Tamerlano : Filippo Mineccia

Bajazet : Gianluca Margheri

Asteria : Delphine Galou

Andronico : Federico Fiorio

Irene : Marie Lys

Idaspe : Giuseppina Bridelli

Ensamble Barroco Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Teatro Alighieri de Ravenna, Italia el 15 de enero 2023

15.00

Joseph Haydn

Sinfonía N° 84 en Mi bemol Mayor

The English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Concert Hall de Budapest 14 de enero pasado

Enrique Mario Casella (Compositor argentino 1891-1948)

Al pie de la ventana

Marcela Mendez, arpa

Juan Francisco Giacobbe (compositor argentino 1907-1990)

La niña de plata en el agua

Marcela Mendez, arpa

Duke Ellington

New World A-Coming (el nuevo mundo está llegando)

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Eyvind Alnæs (compositor noruego, 1872 – 1932)

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 Re mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

George Gershwin

“Somebody loves me”, de la comedia George White's Scandals

“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid

“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress

“Love walked in”, de la película The Goldwyn Follies

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

19.00

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

George Frideric Handel

Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Sviatoslav Richter, piano

21.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

Ángel Lasala (compositor argentino, 1914-2000)

Impresiones de mi tierra

Beatriz Balzi, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Piotr Ilich Chaikovsky

Junio, barcarola, de la suite Las estaciones, op.37b

Mijail Pletnev, piano

22.00

Stanisław Moniuszko

Música de ballet para la ópera Las alegres comadres de Windsor de Otto Nicolai (1900)

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

Paul Dukas

La Péri, Poema danzado (1912)

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Lord Berners

Suite del ballet Cupido y Psyché (1939)

Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / David Lloyd Jones

Pascual De Rogatis

Danzas de la ópera “Huemac”

Orquesta Juvenil Libertador San Martín / Pablo Boggiano

23.00

Industria Nacional

Carlos Moscardini

Doña Carmen, vals criollo

Víctor Villadangos, guitarra

María Teresa Luengo (1940)

Nave radiante

Norberto García, violín

Diana Lopszyc, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Sinfónica del Neuquén / Andrés Tolcachir