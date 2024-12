Programación Jueves 19 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gary Smulyan

Little Miss Halfsteps

Up in Betty’s room

Brett Garsed

Snout

Peggy Lee

I see a million people

Keep me in mind

Let’s do it (let’s fall in love)

00.30

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Agostino Steffani

Qui Diligit Mariam

Salvo Vitale, bajo;

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Franco Fagioli, contratenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

Coro de la Radiotelevisione Svizzera

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a (Relato sinfónico)

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº6, op.343

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Vladimir Mogilevsky, piano

Camille Saint-Saëns

Seis estudios op.52. Capricho para violín y orquesta (orquesta de Ysaÿe)

Yan Pascal Tortelier, violín

City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

Joseph Haydn

Sinfonía concertante para violín, chelo, oboe y fagot en Si bemol mayor, Hob:I:105

Marieke Blankestijn, violín;

William Conway, chelo;

Douglas Boyd, oboe;

Matthew Wilkie, fagot

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana"

Lucia Popp, soprano;

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº11 en si menor, op.1, Nº11, R.79

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines;

Roham de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº2, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

06.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

“In turbato mare irato”, motete para soprano y orquesta, Ryom.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano

Xuefei Yang, guitarra

Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

07.00



Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “Matilde di Shabran”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev



Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Nuevo Ensamble de clarinetes de Basilea

Edvard Grieg

Hojas de álbum, op.28

Gerhard Oppitz, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus



08.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº34 en Si bemol mayor, op.33, Nº4

Cuarteto Tátrai

Sergei Rachmaninov

Cuatro romances, op.38

Ekaterina Lekhina, soprano

Peter Dmitriev, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Nadja Salerno-Sonnenberg, violín

Orquesta de Minnesota / Edo de Waart

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Seong-Jin Cho, piano



10.00

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía Nº2 en mi menor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Leos Janácek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully

Salve Regina, pequeño motete

Les Arts Florissants / William Christie

Jean-Baptiste Lully

Te Deum (1687)

Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos

Jean-François Lombard, contratenor

Mathias Vidal, tenor

Geoffroy Buffière, bass

Le Poème Harmonique

Les Cris de Paris / Vincent Dumestre

Jean-Baptiste Lully

Dixit Dominus (Dijo el Señor), pequeño motete

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Mihály Mosonyi (1815-1870)

Trío en Si bemol mayor, op.1

Trío Kassai

Emil Adamič (1877-1935)

Canciones nocturnas

Juan Vasle, bajo-barítono

Leon Engelman, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para voz y orquesta Nº3

Guillemette Laurens, mezzosoprano

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Johannes Brahms

Primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Mariano Mores

Taquito militar

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata de iglesia para cuerdas y bajo continuo Nº14 en Do mayor, K.278

István Ella, órgano

Orquesta de Cámara Corelli / István Kertész

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violin

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

John Philip Sousa

Estrella y barras para siempre

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Franciszek Lessel

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.14

Viviana Sofronitsky, piano

Conjunto de Instrumentos Antiguos de la Ópera de Cámara de Varsovia / Tadeusz Karolak

Wojciech Kilar

Krzesany, fantasía sobre temas populares montañeses

Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca / Antoni Wit

Alexandre Tansman

Pieza en modo antiguo

Alain Prévost, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Julio César Rodríguez

“El nihuil”, tercer movimiento de la Sinfonía sanrafaelina en Do mayor

Orquesta Sinfónica Provincial de Mendoza / Jorge Fontenla

Sergei Prokofiev

Sonata para flauta y piano en Re mayor, op.94

Claudio Barile, flauta

Fernando Pérez, piano

Jorge Delorenzi

Sybila. Poema sinfónico para orquesta (1997)

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub