Programación Jueves 19 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Don Braden

R.E.M.

Dawn

Shirley Scott

I didn’t know what time it was

More than you know

Donna Hightower

Because of you

Don’t take your love away from me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe;

Alexandre Tharaud, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Frédéric Chopin

Rondó para piano en Do mayor, op.73

Frédéric Chiu, piano

07.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Serenata N°2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Alessandro Rolla (violista y compositor italiano, 1757-1841)

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Claudio Arrau, piano

Benjamin Britten

Mañanas musicales, suite sobre temas de Rossini, op.24

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Claude Debussy

Balada sobre textos de Francois Villon

Udo Reinemann, barítono

Theodor Paraskivesko, piano

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau

Piezas para clave en concierto Nº4

Barthold Kuijken flauta

Sigiswald Kuijken, violín barroco

Wieland Kuijken viola da gamba

Robert Kohnen, clavicordio

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25

Donatella Failoni, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)