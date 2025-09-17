Programación Jueves 18 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Martin Speake

The inner game

The poet

David Newton Trío

Wishful thinking

Gill Manly

A night in Tunisia

Lush life

Where or when

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Claudio Arrau, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"

Ensamble Rebel

Richard Wagner

Una obertura para Fausto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Georges Bizet

“Patria”, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven

Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger

Popurri de Jutlandia

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

07.00

Michael Haydn

Pastoral en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz

08.00



William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert

Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

09.00



Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

10.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Tiento N°3 de sexto tono sobre la Batalla de Morales

André Rossi, órgano

Mateo Romero

Dixit Dominus (Dijo el Señor), motete a dieciséis partes

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Mateo Romero

Entre dos mansos arroyos, romance a cuatro partes

Ensamble Clematis

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Gaspar Sanz

“Jácaras I y II” de la Instrucción de música sobre la guitarra española

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Joseph de Herrando (1721-1763)

Sonata para viola d’amore y continuo Nº4 en Fa mayor

Marianne Rônez, viola d’amore

Elisabeth Taschner, chelo

Ernst Kubitschek, clave

José de Nebra

Escena del auto sacramental El diablo mudo, con texto de Calderón de la Barca (1751)

Raquel Andueza, soprano

Los Músicos de Su Alteza / Luis Antonio González

12.00

El Clásico del Mediodía

Gioachino Rossini

El barbero de Sevilla. Obertura

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Gioachino Rossini

El barbero de Sevilla. "Largo al factotum"

Thomas Hampson, barítono

Orchestra della Toscana / Gianluigi Gelmetti

Gioachino Rossini

El barbero de Sevilla. "Una voce poco fa"

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

Gioachino Rossini

Guillermo Tell. Obertura

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gioachino Rossini

Guillermo Tell. Paso de los soldados

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Gioachino Rossini

Guillermo Tell. "Resta immobile"

José van Dam, barítono

Orquesta Filarmónica del País del Loire / Marc Soustrot

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43 (1864)

James Dickenson, violín

Nick Stringfellow, chelo

Jeremy Young, piano

Edvind Kallstenius (1881-1967)

Sonata para violín y piano en mi menor, op.7 (1908)

Nils Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional