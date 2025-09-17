Programación Jueves 18 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Martin Speake
The inner game
The poet
David Newton Trío
Wishful thinking
Gill Manly
A night in Tunisia
Lush life
Where or when
00.30
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Claudio Arrau, piano
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"
Ensamble Rebel
Richard Wagner
Una obertura para Fausto
Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Frederick Delius
Concierto para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta, op.57
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6
Han de Vries, oboe;
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano
06.00
Y la mañana va
Georges Bizet
“Patria”, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler
Ludwig van Beethoven
Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave
Percy Grainger
Popurri de Jutlandia
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
07.00
Michael Haydn
Pastoral en Do mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Jean Sibelius
Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1
Glenn Gould, piano
Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)
Sinfonía concertante para oboe y orquesta
Mariusz Pedzialek, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz
08.00
William Walton
Partita para orquesta
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Franz Schubert
Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”
Sharon Bezaly, flauta
Ronald Brautigam, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
09.00
Johann Sebastian Bach
Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903
Maria Tipo, piano
Alban Berg
Cuarteto para cuerdas, op.3
Cuarteto Alban Berg
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
10.00
Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Vincent D'Indy
Poema de las montañas, op.15
Michael Schäfer, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento N°3 de sexto tono sobre la Batalla de Morales
André Rossi, órgano
Mateo Romero
Dixit Dominus (Dijo el Señor), motete a dieciséis partes
Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh
Mateo Romero
Entre dos mansos arroyos, romance a cuatro partes
Ensamble Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Gaspar Sanz
“Jácaras I y II” de la Instrucción de música sobre la guitarra española
Hopkinson Smith, guitarra barroca
Joseph de Herrando (1721-1763)
Sonata para viola d’amore y continuo Nº4 en Fa mayor
Marianne Rônez, viola d’amore
Elisabeth Taschner, chelo
Ernst Kubitschek, clave
José de Nebra
Escena del auto sacramental El diablo mudo, con texto de Calderón de la Barca (1751)
Raquel Andueza, soprano
Los Músicos de Su Alteza / Luis Antonio González
12.00
El Clásico del Mediodía
Gioachino Rossini
El barbero de Sevilla. Obertura
Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer
Gioachino Rossini
El barbero de Sevilla. "Largo al factotum"
Thomas Hampson, barítono
Orchestra della Toscana / Gianluigi Gelmetti
Gioachino Rossini
El barbero de Sevilla. "Una voce poco fa"
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda
Gioachino Rossini
Guillermo Tell. Obertura
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Gioachino Rossini
Guillermo Tell. Paso de los soldados
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor
Gioachino Rossini
Guillermo Tell. "Resta immobile"
José van Dam, barítono
Orquesta Filarmónica del País del Loire / Marc Soustrot
Gioachino Rossini
Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43 (1864)
James Dickenson, violín
Nick Stringfellow, chelo
Jeremy Young, piano
Edvind Kallstenius (1881-1967)
Sonata para violín y piano en mi menor, op.7 (1908)
Nils Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional