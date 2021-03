Programación Jueves 18 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

3.30

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Arnold Bax

“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Martha Argerich, piano

Nicolo Porpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Claude Debussy

Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes

Artur Rubinstein, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Los hijos del Rey

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de las Arias y danzas antiguas para laúd

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

John Field

Tres nocturnos: N°3 en La bemol mayor, N°7 en Do mayor y N°17 en Mi mayor

John O’Conor, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, Ryom 413

Matislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Edward Elgar

Sonata para violín y piano en mi menor, op.82

Clare Howick, violín

John Paul Ekins, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música incidental para la película “Pirogov”, de Grigori Kozintsev, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Muzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.1, Nº4

Aldo Antognazzi, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº10, op.382

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Charles Ives

Trío para violín, chelo y piano

Trío Bekova

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica “Rey Manfredo”, op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

Hoy: 'El Casamiento' de Nicolas Mogol. Con Daniel Miglioranza y gran elenco

