Programación Jueves 18 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Johnny Hodges y la Orquesta de Billy Strayhorn

Juice a plenty

Don’t get around much anymore

Tailor made

Club des Belugas

Quapa

Secondary importance

Fiona Fergusson

Almost like being in love

You’d be so nice to come home to

What is this thing called love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº2 en Re mayor, BWV 1028

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.65

Trío Beaux Arts

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Dos baladas para piano: N°3 en sol menor, op.23 y Nº4 en fa menor, op.52

Leif Ove Andsnes, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Charles Alkan

Marcha y Barcarola para piano

Bernard Ringeissen, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Nikolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

Alessandro Scarlatti

Dixit Dominus

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

‘Las mujeres sabias’ de Molière. Con Edda Díaz y gran elenco

21.25

Detrás de la música (Pablo Mendelevich) 2

21.45

Complemento musical

Wilhelm Friedemman Bach (1710-1784)

Sonata para clave N° 11 en La mayor

Charlotte Mattax, clave

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)