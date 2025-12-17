Programación Jueves 18 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Coleman

Bill, Budd and Butter

Colemanology

Andy Narell

Kalinda

Christian McBride

Consider me gone

It’s your thing

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169, H.445

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi /Vladimir Spivakov

Julián Plaza

Nocturna, milonga

Juanjo Domínguez, guitarra

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Ernö Dohnányi

Cuatro rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Cuatro danzas gitanas, op.55

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Xaver Scharwenka

Serenata para violín y piano, op.70

Lydia Mordkovitch, violín

Seta Tanyel, piano

Gottfried Finger

Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor

Hazel Brooks, violín

David Pollock, clave

Zoltán Kodály

Suite de “Háry János”

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

07.00

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Camille Saint-Saëns

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op.póstumo

Ensamble “Música Camerata” de Montréal

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

08.00

Franz Liszt

Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.13 en la menor

Marc-André Hamelin, piano

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

Ottorino Respighi

Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas

Anna Caterina Antonacci, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

09.00



Othmar Schoeck

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61

Johannes Goritzki, chelo y dirección

Orquesta de Cámara Académica de Neuss

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Andreas Röhn, violín

Karl Bergemann, piano

10.00

Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)

Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín y dirección

Cappella Gabetta

Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº1, op.25

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

12.00

El Clásico del Mediodía

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Edward Elgar

Variaciones sobre un tema original, "Enigma", op.36

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Franz Schreker

Dúo de Alvino y Carlotta, del segundo acto de la ópera Los estigmatizados, con libreto del compositor (1915)

Elizabeth Connell, soprano

Heinz Kruse, tenor

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lothar Zagrosek

Franz Schreker

Escenas quinta a décimo quinta del tercer acto de la ópera Los estigmatizados, con libreto del compositor (1915)

Elizabeth Connell, soprano

Heinz Kruse, tenor

Monte Pederson, bajo-barítono

László Polgar, bajo

Alfred Muff, barítono

Otros cantantes

Coro de la Radio de Berlín

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lothar Zagrosek

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

19.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Nikolai Rimsky-Korsakov

“Himno al sol” y “Aria de seducción de la Reina de Shemakha” de El gallo de oro

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Joseph Haydn

Trío en Re mayor, Hob.XV:7

Trío 1790

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Hans Sommer

Trío en Mi bemol mayor (1884)

Trio Imàge

Friedrich Witt

Sinfonía en Do mayor, “Jena”

London Mozart Players / Matthias Bamert

21.00

Industria Nacional

Fernando Altube

La salamanca, para chelo y piano

Ruslana Prokopenko, chelo

Fernando Altube, piano

Nicola Porpora

Arias de las óperas Ezio, Semmiramide riconosciuta y Didone abbandonata

Franco Fagioli, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

Claudio Alsuyet

Buenos Aires, sólo dos (samplers de flauta y bandoneón procesados)

Patricia Da Dalt, flauta

Daniel Binelli, bandoneón

Lita Spena

Caminito de la sierra

Irma Urteaga

Barrilete de luna

Coro Nacional de Niños / María Isabel Sanz

Mariana Iturri, flauta

Natalia Suriano, piano

22.00

Complemento musical