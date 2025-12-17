Programación Jueves 18 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Bill Coleman
Bill, Budd and Butter
Colemanology
Andy Narell
Kalinda
Christian McBride
Consider me gone
It’s your thing
00.30
La Trasnoche Clásica
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169, H.445
Emmanuel Pahud, flauta
Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock
Franz Schubert
Tres piezas para piano, D.946
Maria João Pires, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414
Evgeny Kissin, piano
Moscow Virtuosi /Vladimir Spivakov
Julián Plaza
Nocturna, milonga
Juanjo Domínguez, guitarra
Ernest Chausson
Poema para violín y orquesta, op.25
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1
Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2
Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post
Maria João Pires, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Claudio Arrau, piano
Edvard Grieg
Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Georg Philipp Telemann
Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Louis Ferdinand
Trío en Mi mayor, op.10
Trío Göbel de Berlín
Ernö Dohnányi
Cuatro rapsodias para piano, op.11
Martin Roscoe, piano
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
06.00
Y la mañana va
Joaquín Turina
Cuatro danzas gitanas, op.55
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Xaver Scharwenka
Serenata para violín y piano, op.70
Lydia Mordkovitch, violín
Seta Tanyel, piano
Gottfried Finger
Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor
Hazel Brooks, violín
David Pollock, clave
Zoltán Kodály
Suite de “Háry János”
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
07.00
Ferdinand David
Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson
Camille Saint-Saëns
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op.póstumo
Ensamble “Música Camerata” de Montréal
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
08.00
Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.13 en la menor
Marc-André Hamelin, piano
Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard
Ottorino Respighi
Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas
Anna Caterina Antonacci, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling
09.00
Othmar Schoeck
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61
Johannes Goritzki, chelo y dirección
Orquesta de Cámara Académica de Neuss
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor
Andreas Röhn, violín
Karl Bergemann, piano
10.00
Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)
Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín y dirección
Cappella Gabetta
Eduardo Falú
Suite argentina
Néstor Benito, guitarra
Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor
Jed Wentz, flauta
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
12.00
El Clásico del Mediodía
Edward Elgar
Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Edward Elgar
Pompa y circunstancia, op.39, Nº1
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Edward Elgar
Variaciones sobre un tema original, "Enigma", op.36
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Franz Schreker
Dúo de Alvino y Carlotta, del segundo acto de la ópera Los estigmatizados, con libreto del compositor (1915)
Elizabeth Connell, soprano
Heinz Kruse, tenor
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lothar Zagrosek
Franz Schreker
Escenas quinta a décimo quinta del tercer acto de la ópera Los estigmatizados, con libreto del compositor (1915)
Elizabeth Connell, soprano
Heinz Kruse, tenor
Monte Pederson, bajo-barítono
László Polgar, bajo
Alfred Muff, barítono
Otros cantantes
Coro de la Radio de Berlín
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lothar Zagrosek
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)
Obertura para orquesta en Sol mayor
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Clara Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7
Isata Kanneh-Mason, piano
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson
Franz Danzi
Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2
Quinteto de vientos Michael Thompson
19.00
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Darius Milhaud
El buey sobre el tejado, op.58a
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
Nikolai Rimsky-Korsakov
“Himno al sol” y “Aria de seducción de la Reina de Shemakha” de El gallo de oro
Aida Garifullina, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Joseph Haydn
Trío en Re mayor, Hob.XV:7
Trío 1790
20.00
La Gran Aldea (Alemania)
Hans Sommer
Trío en Mi bemol mayor (1884)
Trio Imàge
Friedrich Witt
Sinfonía en Do mayor, “Jena”
London Mozart Players / Matthias Bamert
21.00
Industria Nacional
Fernando Altube
La salamanca, para chelo y piano
Ruslana Prokopenko, chelo
Fernando Altube, piano
Nicola Porpora
Arias de las óperas Ezio, Semmiramide riconosciuta y Didone abbandonata
Franco Fagioli, contratenor
Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi
Claudio Alsuyet
Buenos Aires, sólo dos (samplers de flauta y bandoneón procesados)
Patricia Da Dalt, flauta
Daniel Binelli, bandoneón
Lita Spena
Caminito de la sierra
Irma Urteaga
Barrilete de luna
Coro Nacional de Niños / María Isabel Sanz
Mariana Iturri, flauta
Natalia Suriano, piano
22.00
Complemento musical