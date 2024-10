Programación Jueves 17 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Glenn Gould, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Evgeny Kissin, piano

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Tres noveletas para piano

Pascal Rogé, piano

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca para orquesta Nº3, op.47, "Dalarapsodi"

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº1 en Re mayor, op.2, Nº1

Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven

Andante favori en Fa mayor, WoO 57

Claudio Arrau, piano

06.00

Y la mañana va

Oscar Fetrás (compositor alemán, 1854-1931)

“Luz de luna en el río Alster”, vals op.60

Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta / Solistas de Cámara de Dresde

Leo Brouwer

“Elogio de la danza” y “Canción de cuna”

Pepe Romero, guitarra

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta de Minnesota / Stanislaw Skrovaczewski



07.00

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano, op.32: Nro.1 en Si mayor y Nro.2 en La bemol mayor

Elisabeth Leonskaja, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Nicolai Rimsky-Korsakov

“Sadko”, boceto sinfónico, op.5

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerard Schwarz



08.00

Félix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de cámara Orpheus



Francesco Domenico Araia

"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera Seleuco

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis

Arthur Bliss

Suite para piano

Philip Fowke, piano



09.00

Henri Dutilleux (compositor francés, 1916-2013)

Sinfonía Nro.1, para gran orquesta (escrita en 1951)

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Gustavo Gimeno (español)

Vojtech Jírovec (compositor y director checo, 1763-1850)

Gran trio concertante para clarinete, chelo y piano, op.43

Trio Tones (checo)



10.00

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7, Nro.1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta de los Champs-Élysées / Alessandro Moccia

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, que vivió entre 1729 y 1768)

Sinfonía en sol menor, op.4, Nro.1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean Jacques Champion de Chambonières

Suite en sol menor

Hanneke van Proosdij, clave

Luigi Rossi

“Un caballero malherido. Cantata de Adolfo, rey de Suecia muerto en la guerra (1632)

Susanne Ryden, soprano

Ensamble Barroco de Estocolmo Stockholm Baroque Ensemble

Añesasandro Scarlatti

Sinfonía de la ópera Griselda

Concerto de’Cavalieri / Marcello Di Lisa

Nicola Porpora

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor

Joseph Crouch, chelo

The English Concert / Harry Bicket

12.00

El Clásico del Mediodía

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Edward Elgar

Salut d' amour, op.12

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Ángel Rodamilans

Amor, Vamos a Belén, El bálsamo y El nombre de María, canciones

María Teresa Garrigosa, soprano

Patrycja Bronisz, violín

Emili Blasco, piano

Sergei Bortkiewicz (1877-1952)

Sinfonía N°1 en Re mayor, “De mi patria”

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Babbins

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Łukaszewski, piano

Giacomo Puccini

"Tu, tu, amore" de la ópera Manon Lescaut

Renata Tebaldi, soprano

Luciano Pavarotti, tenor

Orquesta de la Suisse Romande / Anton Guadagno

19.00

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz von Suppé

Obertura de El suplicio de Tántalo

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Frank Bridge

Serenata para chelo y piano

Øystein Birkeland, chelo

Vebjørn Anvik, piano

20.00

La Gran Aldea (Escocia)

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6, “Biscay”

Chilingirian Quartet

Tradicional escoces

The Waefu' Heart (arreglo de Joseph Haydn)

Lorna Anderson, soprano

Haydn Trio Eisenstadt

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Werner Wagner

Lamentaciones (1968)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Miguel Ángel Gómez Martínez

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor

Nelson Goerner, piano

Nelly Beatriz Gómez

Celebrando, para marimba y vibrafón

Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez

Malambeando 2, para banda sinfónica

Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi