Programación Jueves 17 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Kai WInding

Speak low

Love walked in

Michie

Larry Coryell

All the things you are

Cookin' at the Continental

Olivia Trummer

Ever changing heart

Thirsty in the bathtub

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Ambroise Thomas

Raymond. Obertura

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº12 en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº3 en do sostenido menor, op.39

Martha Argerich, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

Alexander Glazunov

Introducción y Escena I de la suite del ballet “Lady Soubrette”

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Jacques Offenbach

Obertura de La Bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Friedrich Schwindl (violinista y compositor holandés, 1737 – 1786)

Sinfonía en Fa mayor, "Periódica"

Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea / Jörg Faerber

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.57

Mihail Pletnev, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa menor, op.80

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Richard Strauss

“Don Juan”, poema sinfónico sobre textos de Nikolaus Lenau, op.20

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

