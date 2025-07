Programación Jueves 17 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Daniel Hersog Jazz Orchestra

Ahead by a century

How many roads

Bill Evans

Make someone happy

Alyssa Allgood

Other side

Brave little flower

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169, H.445

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi /Vladimir Spivakov

Julián Plaza

Nocturna, milonga

Juanjo Domínguez, guitarra

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Ernö Dohnányi

Cuatro rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Reinhold Gliere

“Danza del abanico” y “Danza triunfal”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

07.00

William Byrd

Suite de danzas inglesas. Arreglo para ensamble de metales

Ensamble de Metales de la Filarmónica de Estocolmo

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Frederic Chopin

Dos valses para piano, op.34

Cyprien Katsaris, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para cuerdas Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Novus

08.00



Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Leos Janacek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joaquín Turina

Libro primero de las Danzas gitanas, op.55

Mirian Conti, piano



09.00

Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)

Concierto romántico para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin

Love is here to stay y Embraceable you

Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Ralph Vaughan Williams

Serenata a la música

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan

Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y

Nro.4 en Do mayor

Marc Viner, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Philpp Kirnberger (1726-1783)

Junto a los ríos de Babilonia, cantata

Coro Balthasar-Neumann

Ensamble Balthasar-Neumann / Thomas Hengelbrock

Johann Friedrich Agricola (1720-1774)

Sonata para clave en Fa mayor

Gregor Hollmann, clave

Johann Friedrich Agricola (1720-1774)

Grande es en vedad el Misterio Divino, cantata (1768)

Berit Norbakken Solsеt, soprano

Myriam Arbouz, contralto

Nicholas Mulroy, tenor

Matthias Viеwеg, bajo

Academia de Colonia / Michael Alеxander Willеns

Johann Peter Kellner (1705-1772)

Preludio y fuga para órgano en re menor

Grabado en el órgano de la Catedral de Forcalquier, Francia

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Eva Knardahl, piano

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35

Evgeny Kissin, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Sigurd von Koch (1879-1919)

Quinteto para piano y cuerdas en Fa mayor (1916)

Lucía Negro, piano

Cuarteto Lysell

Sigurd von Koch

En el mes de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna y Lluvia de una noche de primavera, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

Francisco Braga (1868-1945)

Cauchemar (Pesadilla), poema sinfónico (1896)

Orquesta Sinfónica de San Pablo / John Neschling

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Dietrich Buxtehude

Sonata en trío para violín, viola da gamba y clave en sol menor, op.2, N°3

The Purcell Quartet

19.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Kammerakademie Potsdam / Trevor Pinnock

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones para trío en Do mayor

Tre Musici

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete, Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Carl Nielsen

Cuarteto de cuerdas Nº1 en sol menor, op.13

Cuarteto Kontra

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenague / Michael Schonwandt

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas

Mariana Rewerski, mezzosoprano

Martín Ackerman, guitarra y arreglos

Carlos Micháns

Concierto para arpa y orquesta (2007)

Lavinia Meijer, arpa

Orquesta de Cámara Filarmónica de la Radio de Holanda / Thierry Fischer

Enrrique Roel

Spin (2006)

Alejandro Drago, violín