Programación Jueves 17 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Winnipeg Jazz Orchestra
Sounds of joy
The great return
Bill Charlap
The nearness of you
Tony Bennett
The lady is a tramp
I thought about you
One for my baby
00.30
La Trasnoche Clásica
Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Wolfgang Amadeus Mozart
Pensamiento al atardecer, K.523
Ven, amada cítara, K.351
Anne sofie von Otter, mezzosoprano;
Erich Hoeprich, clarinete;
Melvyn Tan, fortepiano
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano
John Blow
Chacona a 4 en Sol mayor
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomsa Tallis
Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Heitor Villa-Lobos
Impressões Seresteiras (Impresiones de un serenatero), Nº2 y Festa no Sertão (Fiesta en el sertón), Nº3 de Ciclo brasileño para piano
Miguel Proença, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Joseph Haydn
Sinfonía Nº63 en Do mayor, Hob.I:63, "La Roxelane"
Orquesta de Cámara Orpheus
Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
¡Suena!, op.48, Nº3
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Frederick Delius
Concierto para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Sviatoslav Richter, piano
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
John Ireland
Una suite Dowland
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth
Fernando Sor
Folias de España y un minuet para guitarra, op.15ª
Marc Teicholz, guitarra
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Maxence Larrieu, flauta
The Masterplayers / Richard Schumacher
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.176
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
08.00
Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827
Rafal Blechacz, piano
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
09.00
Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano
Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
10.00
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek
Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Eva Knardahl, piano
Granville Bantock
Preludio de “La canción de las canciones”
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Biagio Marini
Sonata para violín y continuo, “La Variata”
Pablo Valetti, violín
Skip Sempé, clave
Ignatio Donati
O Gloriosa Domina
Adriana Fernández, soprano
Ensamble Saqueboutiers
Johann Mattheson
Sonata para flauta, violín y continuo N°8 en si menor, de la colección Sonatas para el virtuoso hábil
Diana Baroni, flauta travesera barroca
Dirk Böner, clave
Georg Philip Telemann
Fantasía en sol menor para viola da gamba
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
George Frideric Handel
Arias de las óperas Jerjes y Rinaldo
Franco Fagioli
Il Pomo d’Oro / Zefira Vavlova
Michelangelo Falveti
“Sinfonía de tempestad”, del oratorio El diluvio universal
Coro de Cámara de Namur
Capella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
12.00
Al Mediodía
Heitor Villa-Lobos
“Embolada”, de las Bachianas brasileñas Nº1, para ocho chelos
Los Doce Chelistas dela Filarmónica de Berlín
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.62, para piano
Daniel Barenboim, piano
Sergei Prokofiev
“Danza con mandolinas”, del ballet Romeo y Julieta, op64
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Sergei Prokofiev
“El príncipe y la princesa”, de la Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Sergei Prokofiev
Segundo movimiento del Concierto Nº1 para violín y orquesta, op.19
Itzhak Perlman, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC / Gennady Rozhdestvensky
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en Re mayor, op.19, Nº6, “Las parejas” (1776)
Rafael Ruibérriz de Torres, flauta
Cuarteto Francisco de Goya
Richard Strauss
“Danza de los siete velos”, de la ópera Salomé, op.54
Orquesta del Estado de Dresde / Giuseppe Sinopoli
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912)
Quinteto en fa sostenido menor para clarinete y cuerdas, op.10
Anthony McGill, clarinete
Catalyst Quartet
George Chadwick
Tam O’Shanter, balada sinfónica (1915)
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351
Ensamble de Vientos y Ensamble de Cuerdas de Budapest
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de Cámara Orpheus
Ludwig van Beethoven
Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39
Trío Beaux Arts
19.00
Gustav Holst
Una suite de Moorside
London Collegiate Brass / James Stobart
Richard Wagner
“Coro de los peregrinos” de la ópera Tannhäuser, WWV 70
Coro de la Ópera de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Marin Marais
Suite para viola da gamba y bajo continuo en si menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave
Johan Halvorsen (compositor noruego, 1864 – 1935)
Andante religioso para violín y orquesta
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1, S.514
Janina Filakowska, piano
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley
Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo
Giovanni Benedetto Platti
Concerto grosso Nº4 en Fa mayor
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit
21.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias
Anton Webern
Movimiento lento para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Italiano
Johann Sebastian Bach
Suite para clave en la menor, BWV 818a
Olivier Baumont, clave
22.00
Industria Nacional
William Walton
Concierto para viola y orquesta
Gustavo Massun, viola
Orquesta Sinfónica Nacional / Ruggiero Barbieri
Ángel Victorino Colabella
Tres piezas para arpa (1954)
Marcela Méndez, arpa
Rosa María Nolly
Humedades (2020)
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos
Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026
Astor Piazzolla
Oblivion y Milonga loca (arreglos de Jorge Retamoza y Pablo Mosteirin respectivamente)
Cuarteto de Saxos 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado
23.00
Complemento musical
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber