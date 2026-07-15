PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/07/2026

Programación Jueves 17 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Winnipeg Jazz Orchestra
Sounds of joy
The great return

Bill Charlap
The nearness of you

Tony Bennett
The lady is a tramp
I thought about you
One for my baby

00.30
La Trasnoche Clásica

Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart
Pensamiento al atardecer, K.523
Ven, amada cítara, K.351
Anne sofie von Otter, mezzosoprano;
Erich Hoeprich, clarinete;
Melvyn Tan, fortepiano

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano

John Blow
Chacona a 4 en Sol mayor
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomsa Tallis
Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Heitor Villa-Lobos
Impressões Seresteiras (Impresiones de un serenatero), Nº2 y Festa no Sertão (Fiesta en el sertón), Nº3 de Ciclo brasileño para piano
Miguel Proença, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Joseph Haydn
Sinfonía Nº63 en Do mayor, Hob.I:63, "La Roxelane"
Orquesta de Cámara Orpheus

Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
¡Suena!, op.48, Nº3
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano

Frederick Delius
Concierto para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Sviatoslav Richter, piano

Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel

John Ireland
Una suite Dowland
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

Fernando Sor
Folias de España y un minuet para guitarra, op.15ª
Marc Teicholz, guitarra

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Maxence Larrieu, flauta
The Masterplayers / Richard Schumacher

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.176
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827
Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

10.00

Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Eva Knardahl, piano

Granville Bantock
Preludio de “La canción de las canciones”
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Biagio Marini
Sonata para violín y continuo, “La Variata”
Pablo Valetti, violín
Skip Sempé, clave

Ignatio Donati
O Gloriosa Domina
Adriana Fernández, soprano
Ensamble Saqueboutiers

Johann Mattheson
Sonata para flauta, violín y continuo N°8 en si menor, de la colección Sonatas para el virtuoso hábil
Diana Baroni, flauta travesera barroca
Dirk Böner, clave

Georg Philip Telemann
Fantasía en sol menor para viola da gamba
Juan Manuel Quintana, viola da gamba

George Frideric Handel
Arias de las óperas Jerjes y Rinaldo
Franco Fagioli
Il Pomo d’Oro / Zefira Vavlova

Michelangelo Falveti
“Sinfonía de tempestad”, del oratorio El diluvio universal
Coro de Cámara de Namur
Capella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

12.00
Al Mediodía

Heitor Villa-Lobos
“Embolada”, de las Bachianas brasileñas Nº1, para ocho chelos
Los Doce Chelistas dela Filarmónica de Berlín

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.62, para piano
Daniel Barenboim, piano

Sergei Prokofiev
“Danza con mandolinas”, del ballet Romeo y Julieta, op64
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Sergei Prokofiev
“El príncipe y la princesa”, de la Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev
Segundo movimiento del Concierto Nº1 para violín y orquesta, op.19
Itzhak Perlman, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC / Gennady Rozhdestvensky

Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en Re mayor, op.19, Nº6, “Las parejas” (1776)
Rafael Ruibérriz de Torres, flauta
Cuarteto Francisco de Goya

Richard Strauss
“Danza de los siete velos”, de la ópera Salomé, op.54
Orquesta del Estado de Dresde / Giuseppe Sinopoli

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912)
Quinteto en fa sostenido menor para clarinete y cuerdas, op.10
Anthony McGill, clarinete
Catalyst Quartet

George Chadwick
Tam O’Shanter, balada sinfónica (1915)
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351
Ensamble de Vientos y Ensamble de Cuerdas de Budapest

Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de Cámara Orpheus

Ludwig van Beethoven
Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39
Trío Beaux Arts

19.00

Gustav Holst
Una suite de Moorside
London Collegiate Brass / James Stobart

Richard Wagner
“Coro de los peregrinos” de la ópera Tannhäuser, WWV 70
Coro de la Ópera de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Marin Marais
Suite para viola da gamba y bajo continuo en si menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave

Johan Halvorsen (compositor noruego, 1864 – 1935)
Andante religioso para violín y orquesta
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1, S.514
Janina Filakowska, piano

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley

Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo

Giovanni Benedetto Platti
Concerto grosso Nº4 en Fa mayor
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

21.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Anton Webern
Movimiento lento para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Italiano

Johann Sebastian Bach
Suite para clave en la menor, BWV 818a
Olivier Baumont, clave

22.00
Industria Nacional

William Walton
Concierto para viola y orquesta
Gustavo Massun, viola
Orquesta Sinfónica Nacional / Ruggiero Barbieri

Ángel Victorino Colabella
Tres piezas para arpa (1954)
Marcela Méndez, arpa

Rosa María Nolly
Humedades (2020)
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Lucía Zicos
Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata, el 7 de marzo de 2026

Astor Piazzolla
Oblivion y Milonga loca (arreglos de Jorge Retamoza y Pablo Mosteirin respectivamente)
Cuarteto de Saxos 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado

23.00
Complemento musical

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber