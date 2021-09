Programación Jueves 16 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Sonny Red

Dodge city

Blues for Donna

Mahavishnu Orchestra

Thousand Island Park

Miles beyond

Buddy Greco

How long has this been going on

People will say we’re in love

After the lights go down low

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Nikita Koshkin

Los juguetes del Príncipe

María Isabel Siewers, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica Dardanus (selección)

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº4, de Mensa Sonora

La Follia Salzburg

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Rued Langgaard

Sinfonía Nº5, “Tierras de estepas”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

John Dowland

Canciones para soprano y laúd

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere (compositor italiano, 1706-1761)

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

Sinfonía N°2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (checo, 1870-1949)

Inquieto, de los Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Adolph Hasse

“Fra quest’ombre”, del Acto II de la ópera “Solimano”

Vivica Genaux, mezzosoprano

Orquesta Armonia Atenea / George Petrou

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)