Programación Jueves 16 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Al Hirt
Floatin’down to cottontown
And the angels sing
Hindustan
Martín Bejerano
Transformation
Debby Boone
I’m gonna live till I die
Everybody loves somebody
These boots are made for walkin’
00.30
La Trasnoche Clásica
Vincent D'Indy
Díptico mediterráneo, op.87
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
Giuseppe Matteo Alberti
Concierto para flauta y orquesta en Fa mayor, "con sordina"
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos
Claude Debussy
Nocturnos para orquesta
Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez
Gustav Mahler
Canciones Rückert
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Matt Haimovitz, chelo
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
Robert Schumann
Estudios sinfónicos, op.13 (versión de 1852 revisada en 1861 para incluir los Estudios Nº 3 y 9 de la versión de 1837)
Jean-Yves Thibaudet, piano
Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027
Yo-Yo Ma, chelo;
Kenneth Cooper, clave
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº4 para piano
Cristina Ortiz, piano
Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
Ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkov
Joseph Haydn
Cuarteto Nº39 en fa sostenido menor, op.50, Nº4, Hob.III:47, "Cuarteto prusiano Nº4"
Cuarteto Tátrai
Igor Stravinsky
Tres movimientos de Petrouchka
Maurizio Pollini, piano
Antonio Caldara
La Olimpíada. "Lo seguitai felice"; "Mentre dormi amor fomenti" (Licida)
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Frédéric Chopin
Variaciones para piano y orquesta sobre La ci darem la mano, de Don Giovanni de Mozart en Si bemol mayor, op.2
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev
06.00
Y la mañana va
Alphons Diepenbrock
“Perdido en el bosque”, entreacto de la suite de concierto “Marsias”,
Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk
Franz Liszt
"Remolinos de nieve", estudio de ejecución trascendental Nº12
Evgeny Kissin, piano
Henri Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Wen-Sinn Yang, chelo
Orquesta Sinfónica Evergreen / Gernot Schmalfuss
Franz Schubert
“El pastor en la roca”, lied para soprano, clarinete y piano, op.129, Deutsch 965
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcher, clarinete
Klaus Donath, piano
07.00
George Gershwin
Obertura de la comedia musical “Oh, Kay!”
Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas
François Couperin
Concierto para oboe y bajo continuo Nº11, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano
Felix Mendelssohn
Mar calmo y próspero viaje, op.27
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
08.00
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor
Ensamble Ars Nova
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Mi mayor, op.13, Nº1
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
09.00
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano, op.15
Elisabeth Leonskaja, piano
10.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)
Doce piezas para flauta y piano, op.157b
Fenwick Smith, flauta
Martin Amlin, piano
John Francis Larchet (compositor irlandés, 1884-1967)
“A orillas del Moyle”, nocturno para orquesta
Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias O’Duinn
11.00
Los Caminos del Barroco
Jan Pieterszoon Sweelinck
Toccata en la menor
Richard Eggar, clave
Anónimo
“Bergamasco”, “Passomezzo de Italia” y “Gallarda de Italia”, del Libro de Laúd de Thysius
Ensamble Pacoloni
Constantijn Huygens
“Apartasteis vuestros rostros”, “Vete, mujer ingrata” y “Me lo habíais bien dicho”, de la colección Pathodia sacra y profana
Wilke te Brummelstroete, soprano
Nico van der Meel, tenor
Mieneke van der Velden, viola da gamba
Mike Fentross, tiorba
Siebe Henstra, clave
Leo van Doeselaar, órgano
Carolus Hacquart
Sonata N°5 a tres
Ensemble Clematis / Leonardo Garcia Alarcón
Quirinus van Blankenburg
La apología de las mujeres, cantata
Maarten Koningsberger, barítono
Academia de Begyhof / Roderick Shaw •
12.00
El Clásico del Mediodía
Richard Strauss
Así habló Zaratustra, op.30
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Mikolajus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
Selección de prelúdios para piano
Mũza Rubackyté, piano
Mikolajus Konstantinas Čiurlionis
En el bosque, poema sinfónico (1900)
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Juozas Domarkas
Arthur Foote
Melodía, op.44, para violín y piano
Leyenda, op.70, para violín y piano
Suzanne Ornstein, violín
Thomas Schmidt, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
Maurizio Cazzati
Sonata para trompeta y cuerdas Nº10
Ede Inhoff
Orquesta de Cámara de la Ópera del Estado de Hungría
19.00
Clásica en directo desde el Auditorio
En esta oportunidad, el Coro Nacional de Música Argentina, dirigido por Hernando Hugo Varela, presenta “Tokonoma de lo humano”, con el estreno de obras de Agustina Crespo, Juan Carlos Tolosa y Marcos Franciosi.
En directo en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, con entrada libre y gratuita.
20.00
La Gran Aldea (Argentina)
Alberto Williams
Sinfonía Nº7 en Re Mayor, op.103, “Eterno Reposo”
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper
Luis Gianneo
Cinco piezas para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional