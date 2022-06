Programación Jueves 16 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Mark Turner

Bridgetown

John Hart

Body and soul

Euphoria

Morgana King

Anything goes

Nobody else but me

Wild is love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.54 (Libro Nº5)

Jan Henrik Kaiser

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Kurt Weill

September song Canción de septiembre

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Las estaciones, op.37b

Mijail Pletnev, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

07.00

Y la mañana va

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00



Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00



Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Florestan



Claudio Monteverdi

“Qui rise, o tirsi”, del libro 6to.de madrigales

Ensamble Delitiae Musicae / Marco Longhini

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

