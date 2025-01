Programación Jueves 16 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Amy Beach

Trío op.150

Trío Neave

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Claudio Monteverdi

Confitebor tibi Domine

Les Arts Florissants / William Christie

Piotr Ilich Chaikovsky

Sonata para piano en do sostenido menor, op.80

Emil Gilels, piano

Johan Svendsen

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Georges Bizet

La Arlesiana, suite Nº1

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

07.00



Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1

Erik Fessel, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"

Ensamble Rebel

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz

08.00



Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)

Concierto para violín y orquesta

Ilya Grubert, violín

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Franz Schubert

Sonata para piano Nro.13 en La mayor, Deutsch 664

Stephen Hough, piano

Peter Warlock

Una antigua canción

Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox



09.00

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano

10.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nro6 en Re mayor, Hoboken 1, Nro.6, "La mañana"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Toke Lund Christiansen, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

11.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio Judas Macabeo de Handel, WoO 45

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, RV 589

Nancy Argenta, soprano

Ingrid Attrot, soprano

Catherine Denley, contralto

Coro y orquesta de The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Alfred Brendel, piano

12.00

Richard Wagner

Idilio de Sigfrido

Orquesta de Cámara Sueca / Thomas Dausgaard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Jean-Philippe Rameau

Concierto para sexteto

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Pepe Romero, guitarra

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Alberto Ginastera

Danzas argentinas, op.2

Luis Ascot, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía para gran orquesta Nº1 en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

John Dowland

Can she excuse my wrongs y Come again; Sweet love

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Isaac Albéniz

Rapsodia española para piano y orquesta, op.70

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

19.00

Paul Dukas

El aprendiz de brujo

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Joseph Haydn

Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3 Hob.III:77, "Emperador"

Cuarteto Amadeus

Nicola Porpora

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor

Joseph Crouch, chelo

The English Concert / Harry Bicket

Mariano Mores

Taquito militar

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

20.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Anne-Sophie Mutter, violín;

Maximilian Hornung, chelo;

Daniil Trifonov, piano

Jean Sibelius

Diez piezas para piano, op.58

Erik Tawaststjerna, piano

21.00

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Maurice Ravel

Mi madre la oca. Suite

Orquesta Filarmónica de Rotterdam /Yannick Nézet-Séguin

23.00

Arias de las óperas Julo César en Egipto, de Antonio Sartorio; Cleopatra, de Daniele Da Castrovillari ; Dido, reina de Cartago, de Christoph Graupner; Marco Antonio y Cleopatra, de Johann Adolf Hasse

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrique Bátiz

23.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Mitsuko Uchida, piano

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Joshua Rigkin, piano