Programación Jueves 16 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Ernie Wilkins

Speedway

58 Market Street

Paolo di Sabatino

Driving blues

Lucy Reed

No moon at all

There he goes

A trout, no doubt

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gustav Mahler

Canciones a los niños muertos

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a cuatro manos

Ariel Ramírez

La tristecita, zamba

Juan Falú, guitarra

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Walter Piston

Cuarteto Nº1

Chester String Quartet

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Claudio Arrau, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Joseph Haydn

Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Janine Jansen, violín

Mischa Maisky, chelo

Lucas Debargue, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, "El carnaval"

Cuarteto Dominion

Sergei Prokofiev

“La dama de la montaña de cobre”, prólogo de la suite del ballet “La flor de piedra”

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfònico

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Taddaki Otaka

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)