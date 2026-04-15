Programación Jueves 16 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Fat Cat Big Band

Farewell Phoenix

Blues for Borden

Anoushka Shankar

Traveller

Chasing shadows

Stella Cole

Till there was you

As time goes by

00.30

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Juan Cabanilles

Tiento de falsas

Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº2 en do menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Zoltán Kocsis, piano

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta;

Neil Black, oboe;

Janice Knight, corno inglés;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

George Frideric Handel

Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5

Sergio Moldavsky, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Juan Carlos Cirigliano

El sonido de la ciudad

Juan Carlos Cirigliano, piano

Música Camerata Montreal

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

“Tánger”, de la Rapsodia morisca

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro III

Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky

Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

08.00



Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Gawrilow, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Valentin Meder

Oh, Señor, no me castigues, concierto sacro

Hana Blažíková, soprano

L’Armonia Sonora / Mienecke van der Velde

Johann Valentin Meder

“Sonata de batalla”, de la ópera La constante Argenia

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Valentin Meder

Lauda Jerusalem Dominum (Alaba al Sñor, Jerusalén), concierto vocal

Solistas vocales

Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko

Johann Valentin Meder

El mendigo polaco

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Maximilian Friedrich Freisslich.

Dixit Dominus (Dijo el Señor), motete a cuatro partes

Capella Gеdаnеnsis / Alina Kowalska-Pińczak.

12.00

Al Mediodía

Ernesto Halffter

Crepúsculos, para piano

Guillermo González, piano

Carl Maria von Weber

Concierto N°2 para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.74

Eduard Brunner, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetani

Pēteris Plakidis

Eternidad, para coro (1998)

Coro de Cámara Ave Sol de Riga / Imants Kokars •

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)

Cuarteto con piano en fa menor, op.28

Kaleidoscope Chamber Collective

Mieczyslaw Karlowicz

Cantos seculares, op.10 (1906)

Orquesta Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Benjamin Britten

Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34

Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Antonio Cesti (compositor italiano, 1623 – 1669)

Speranza ingannatrice

Emöke Baráth, soprano

Il Pomo D’Oro / Francesco Corti

19.00

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Darius Milhaud

Suite para violín, clarinete y piano, op.157b

Jean-Marc Fessard, clarinete

Frédéric Pélassy, violín

Eliane Reyes, piano

Frédéric Chopin

Nocturno para piano en Si mayor, op.32, Nº1

Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138

Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Quinteto para piano, violín, viola, chelo y contrabajo en La mayor, “La trucha”, (Deutsch) D.667

Daniil Trifonov, piano

Anne-Sophie Mutter, violín

Hwayoon Lee, viola

Maximilian Hornung, chelo

Roman Patkoló, contrabajo

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

21.00

Christoph Graupner

Obertura-suite en la menor para flauta traversa, cuerdas y bajo continuo, GWV 322

L´arpa festante / Rien Voskuilen

Franz Liszt

Vals de bravura, S.214, Nº1

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

Una saga, op.9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

22.00

Industria Nacional

Johann Pachelbel

Canon

George Frideric Handel

“Aleluya” del oratorio El Mesías

Trío de Guitarras Domine

Aram Jachaturian

Concierto en re menor para violín y orquesta

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de septiembre de 2000

Rosa María Nolly

Según el cristal (2007)

Intérpretes no identificados

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Vladimir Horowitz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Alessandro Scarlatti

Carlo, rey de Alemania. "Del ciel sui giri"

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone