PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/04/2026

Programación Jueves 16 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Fat Cat Big Band
Farewell Phoenix
Blues for Borden

Anoushka Shankar
Traveller
Chasing shadows

Stella Cole
Till there was you
As time goes by

00.30
La Trasnoche Clásica

Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano

Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano

Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot

Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus

George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Julián Aguirre
Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5
Sergio Moldavsky, guitarra

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Juan Carlos Cirigliano
El sonido de la ciudad
Juan Carlos Cirigliano, piano
Música Camerata Montreal

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

07.00
Y la mañana va

Engelbert Humperdinck
“Tánger”, de la Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados
Tres danzas españolas, del Libro III
Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky
Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

08.00

Benjamin Godard
Fantasía persa para piano y orquesta, op.152
Victor Sangiorgio, piano
Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen
Suite para piano, op.45
Christian Eggen, piano

09.00

Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Valentin Meder
Oh, Señor, no me castigues, concierto sacro
Hana Blažíková, soprano
L’Armonia Sonora / Mienecke van der Velde

Johann Valentin Meder
“Sonata de batalla”, de la ópera La constante Argenia
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Valentin Meder
Lauda Jerusalem Dominum (Alaba al Sñor, Jerusalén), concierto vocal
Solistas vocales
Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko

Johann Valentin Meder
El mendigo polaco
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Maximilian Friedrich Freisslich.
Dixit Dominus (Dijo el Señor), motete a cuatro partes
Capella Gеdаnеnsis / Alina Kowalska-Pińczak.

12.00
Al Mediodía

Ernesto Halffter
Crepúsculos, para piano
Guillermo González, piano

Carl Maria von Weber
Concierto N°2 para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.74
Eduard Brunner, clarinete
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetani

Pēteris Plakidis
Eternidad, para coro (1998)
Coro de Cámara Ave Sol de Riga / Imants Kokars •

Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Cuarteto con piano en fa menor, op.28
Kaleidoscope Chamber Collective

Mieczyslaw Karlowicz
Cantos seculares, op.10 (1906)
Orquesta Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Benjamin Britten
Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34
Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano

Antonio Cesti (compositor italiano, 1623 – 1669)
Speranza ingannatrice
Emöke Baráth, soprano
Il Pomo D’Oro / Francesco Corti

19.00

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Darius Milhaud
Suite para violín, clarinete y piano, op.157b
Jean-Marc Fessard, clarinete
Frédéric Pélassy, violín
Eliane Reyes, piano

Frédéric Chopin
Nocturno para piano en Si mayor, op.32, Nº1
Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138
Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00
Momentos Musicales

Franz Schubert
Quinteto para piano, violín, viola, chelo y contrabajo en La mayor, “La trucha”, (Deutsch) D.667
Daniil Trifonov, piano
Anne-Sophie Mutter, violín
Hwayoon Lee, viola
Maximilian Hornung, chelo
Roman Patkoló, contrabajo

George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

21.00

Christoph Graupner
Obertura-suite en la menor para flauta traversa, cuerdas y bajo continuo, GWV 322
L´arpa festante / Rien Voskuilen

Franz Liszt
Vals de bravura, S.214, Nº1
Leslie Howard, piano

Jean Sibelius
Una saga, op.9
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

22.00
Industria Nacional

Johann Pachelbel
Canon
George Frideric Handel
“Aleluya” del oratorio El Mesías
Trío de Guitarras Domine

Aram Jachaturian
Concierto en re menor para violín y orquesta
Luis Roggero, violín
Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de septiembre de 2000

Rosa María Nolly
Según el cristal (2007)
Intérpretes no identificados

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Vladimir Horowitz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin

Alessandro Scarlatti
Carlo, rey de Alemania. "Del ciel sui giri"
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone