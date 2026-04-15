Programación Jueves 16 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Fat Cat Big Band
Farewell Phoenix
Blues for Borden
Anoushka Shankar
Traveller
Chasing shadows
Stella Cole
Till there was you
As time goes by
00.30
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Julián Aguirre
Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5
Sergio Moldavsky, guitarra
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Juan Carlos Cirigliano
El sonido de la ciudad
Juan Carlos Cirigliano, piano
Música Camerata Montreal
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
07.00
Y la mañana va
Engelbert Humperdinck
“Tánger”, de la Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
Enrique Granados
Tres danzas españolas, del Libro III
Alicia de Larrocha, piano
Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs
Igor Stravinsky
Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson
08.00
Benjamin Godard
Fantasía persa para piano y orquesta, op.152
Victor Sangiorgio, piano
Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave
Carl Nielsen
Suite para piano, op.45
Christian Eggen, piano
09.00
Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis
August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen
Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano
10.00
George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster
Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Valentin Meder
Oh, Señor, no me castigues, concierto sacro
Hana Blažíková, soprano
L’Armonia Sonora / Mienecke van der Velde
Johann Valentin Meder
“Sonata de batalla”, de la ópera La constante Argenia
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Valentin Meder
Lauda Jerusalem Dominum (Alaba al Sñor, Jerusalén), concierto vocal
Solistas vocales
Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko
Johann Valentin Meder
El mendigo polaco
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Maximilian Friedrich Freisslich.
Dixit Dominus (Dijo el Señor), motete a cuatro partes
Capella Gеdаnеnsis / Alina Kowalska-Pińczak.
12.00
Al Mediodía
Ernesto Halffter
Crepúsculos, para piano
Guillermo González, piano
Carl Maria von Weber
Concierto N°2 para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.74
Eduard Brunner, clarinete
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetani
Pēteris Plakidis
Eternidad, para coro (1998)
Coro de Cámara Ave Sol de Riga / Imants Kokars •
Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Cuarteto con piano en fa menor, op.28
Kaleidoscope Chamber Collective
Mieczyslaw Karlowicz
Cantos seculares, op.10 (1906)
Orquesta Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Benjamin Britten
Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34
Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Antonio Cesti (compositor italiano, 1623 – 1669)
Speranza ingannatrice
Emöke Baráth, soprano
Il Pomo D’Oro / Francesco Corti
19.00
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Darius Milhaud
Suite para violín, clarinete y piano, op.157b
Jean-Marc Fessard, clarinete
Frédéric Pélassy, violín
Eliane Reyes, piano
Frédéric Chopin
Nocturno para piano en Si mayor, op.32, Nº1
Nelson Goerner, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138
Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
20.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Quinteto para piano, violín, viola, chelo y contrabajo en La mayor, “La trucha”, (Deutsch) D.667
Daniil Trifonov, piano
Anne-Sophie Mutter, violín
Hwayoon Lee, viola
Maximilian Hornung, chelo
Roman Patkoló, contrabajo
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn
21.00
Christoph Graupner
Obertura-suite en la menor para flauta traversa, cuerdas y bajo continuo, GWV 322
L´arpa festante / Rien Voskuilen
Franz Liszt
Vals de bravura, S.214, Nº1
Leslie Howard, piano
Jean Sibelius
Una saga, op.9
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu
22.00
Industria Nacional
Johann Pachelbel
Canon
George Frideric Handel
“Aleluya” del oratorio El Mesías
Trío de Guitarras Domine
Aram Jachaturian
Concierto en re menor para violín y orquesta
Luis Roggero, violín
Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de septiembre de 2000
Rosa María Nolly
Según el cristal (2007)
Intérpretes no identificados
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Vladimir Horowitz, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Alessandro Scarlatti
Carlo, rey de Alemania. "Del ciel sui giri"
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone