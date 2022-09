Programación Jueves 15 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Lee Konitz y Warne Marsh

Topsy

I can’t get started

Fernando Picado

Bipolar

Rutas

Eric Clapton

All of me (a dúo con Paul McCartney)

Our love is here to stay

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinet

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº1 en re menor BWV 812

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Glenn Gould, piano

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Sergei Prokofiev

La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Francesco Corbetta

Suite para para guitarra en mi menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Camille Saint-Saëns

La rueca de Onfalia, poema sinfónico op.31

Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, ""Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

08.00

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Arcangelo Corelli

Sinfonía para el oratorio “Beatrice d'Este”

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

09.00

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maria João Pires, piano

Granville Bantock

Sinfonía celta para cuerdas y seis arpas

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

10.00

Francis Poulenc

Concierto para piano y orquesta

Louis Lortie, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Fernando Sor

Seis pequeñas piezas para guitarra, op.47

Jeffrey McFadden, guitarra

Luigi Boccherini

Sinfonía en Do mayor, op.12, Nº3

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)