Programación Jueves 15 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Jones Trío

Hank you, thank

Right here, right now

Ron Miles

A kind word

Irene Kral

It isn’t so good

Comes love

Something to remember you by

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete;

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Gregorio Allegri

Misa Vidi turban magnam, a seis partes

A Sei Voci

Johann Sebastian Bach

El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 858 - 869 (segunda parte)

András Schiff, piano

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

07.00



William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson



Edvard Grieg

Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson



08.00

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126

Nelson Freire, piano

Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson



Alexander Glazunov

Cuarteto en La mayor, op.39

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

09.00



Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina

John Lenehan, piano

10.00

Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Geoffrey Toye (compositor y director inglés, 1889-1942)

Vals, de la suite del ballet “El salón de baile embrujado”

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Los Caminos del Barroco

Carlo Gesualdo

“Muero, ay, para mi dolor”, del Sexto Libro de madrigales

Ensamble Metamorfosis / Maurice Bourbon

Claudio Monteverdi

“A menos que el Señor” y “Negra soy”, del Vespro della Beata Vergine

Mark Tucker, tenor

Coro Monteverdi

Los Sacabuches de Su Majestad

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Claudio Monteverdi

Lamento de Ariadna

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Salomone Rossi

Sonata La moderna, para violín y continuo

La Europa Galante / Fabio Biondi

Biaggio Marini

Sonata para violín y continuo para tocar con dos cuerdas

Ensamble Convivium

Maurizio Cazzati

Regina coeli, motete

Hanna Blažiková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Veronika Skuplik y Catherine Aglibut, violines

Mienecke van der Velden, viola da gamba

Kris Verlhelst, órgano

Johann Sebastian Bach

Aria inicial de la Cantata Alabad a Dios en toda la Tierra, BWV 51

Emma Kirkby, soprano

Crispian Steele-Perkins, trompeta

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Sergei Taneyev

Suite de concierto, op.28, para violín y orquesta

David Oistraj, violín

Orquesta Philharmonia / Nicolai Malko

Sergei Liapunov

“Tañido de campanas”, Nº3 de los Estudios de ejecución trascendental

Konstantín Sherbakov, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Joseph Haydn

Cuarteto Nº32 en Do mayor, op.33, Nº3, Hob.III:39, "El pájaro"

Cuarteto Tátrai

Hector Berlioz

"Premiers transports que nul n'oublie" de la ópera Romeo y Julieta, op.17

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

19.00

Claude Debussy

“Imágenes” de la suite Iberia

Orquesta Nacional de Francia / Danielle Gatti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Silvestre Revueltas

Ocho x Radio

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Johann Samuel Schroeter (compositor y pianista alemán, 1753 – 1788)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

20.00

La Gran Aldea (España)

Joan Cabanilles

Tiento Nº1 para ensamble de violas y bajo continuo

Hesperion XX / Jordi Savall

Fernando Sor

Fantasía elegíaca para guitarra, op.59

Göran Söllscher, guitarra

Isaac Albéniz

Concierto fantástico para piano y orquesta, op.78

Jean-François Heisser, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Angel Lasala

Cantata a San Martín de Flores

Coro y Orquesta Sinfónica Nacional / Washington Castro

Amanda Guerreño

Vals con rayuela y tango (Chamuyando bajito)

Leo Viola, chelo

Diana Lopszyc, piano

Nelly Beatriz Gómez

Amalia, para piccolo, flauta, clarinete, oboe y chelo

Camerata FA

Gabriel Fauré

Romanza sin palabras, op.17, N°3

Franz Schubert

Noche y sueño

Isaac Albéniz

Rumores de la caleta

Dúo de Guitarras Pomponio-Zárate