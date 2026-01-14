PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/01/2026

Programación Jueves 15 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

William Sterndale Bennett
Tres romances para piano, op.14
Ian Hobson, piano

Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Andreas Schmidt, barítono
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev
Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Louis Clérambault
La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók
Concierto para orquesta
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín
John Blakely, piano

Arnold Bax
“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico
Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Martha Argerich, piano

Nicolo Porpora
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor
Susan Moses, chelo
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Max Reger
El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Claude Debussy
Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes
Artur Rubinstein, piano

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

Aaron Copland
Sonata para clarinete y piano
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

João de Sousa Carvalho
Obertura de la ópera L'Eumene
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano

Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts

07.00
Y la mañana va

Johann Strauss hijo
Obertura del ballet Cenicienta
Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Alexander Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Ernst Ottensamer, clarinete
Othmar Müller, chelo
Christopher Hinterhuber, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

08.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mstislav Rostropovich, chelo
Sviatoslav Richter, piano

Hugo Alfven
Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Isabelle van Keulen, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00

Johann Nepomuk Hummel
Sonata para piano Nro.5 en Fa sostenido menor, op.81
Christopher Hinterhuber, piano

Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach
Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)
Homenaje a Antonio Lauro
Antigoni Goni, guitarra

Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)
Quinteto para vientos, cuerdas y piano
Miriam Conti, piano
Ensamble de Cámara de Chelsea

Antonin Dvorak
La rueca de oro, poema sinfónico op.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

11.00
Música de Verano

Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio Judas Macabeo de Handel, WoO 45
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi
Gloria en Re mayor, RV 589
Nancy Argenta, soprano
Ingrid Attrot, soprano
Catherine Denley, contralto
Coro y orquesta de The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Alfred Brendel, piano

12.00

Richard Wagner
Idilio de Sigfrido
Orquesta de Cámara Sueca / Thomas Dausgaard

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts

Jean-Philippe Rameau
Quinto concierto para sexteto
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para piano
Dominique Merlet, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.664
Javier Perianes, piano

Carlos López Buchardo
Escenas argentinas
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Gioachino Rossini
"Partir o ciel" de Il viaggio a Reims
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

Mstislav Rostropovich
Humoresque, op.5
Edgar Moreau, chelo
Pierre-Yves Hodique, piano

19.00

Bohuslav Martinů
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo
The Dartington Ensemble

Jean-Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi

Wojciech Dankowski (compositor y violinista polaco del Clasicismo)
Sinfonía en Re mayor
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz

20.00
Música de Verano

Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda, violín

George Butterworth
Brendon Hill y otras canciones, con textos de Alfred Housman
Bryn Terfel, barítono
Malcolm Martineau, piano

Blas Galindo
Sones de mariachi
Orquesta Festival de México / Enrique Bátiz

21.00

Princesa Anna Amalia de Prusia
Sonata para órgano Nº1 en sol menor
Fuga en Re mayor
Roland Münch, órgano

Paul Dukas
El aprendiz de hechicero. Scherzo sinfónico
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin

Iwan Müller
Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Mi bemol mayor
Friedericke Roth, clarinete
Ensamble Berolina

Mijail Ippolitov Ivanov
“Marcha del jefe caucásico”, de Bosquejos caucásicos, Suite N°1, op.10
Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Alphonse Hasselmans
La fuente, oo.44, para arpa
Judy Loman, arpa

22.00

NIcolas Chédeville
Sonata en La mayor para flauta dulce y continuo, de la colección Il Pastor Fido (El pastor fiel), op.13, N°4 (atribuida a Antonio Vivaldi)
Stegano Bagliano, flauta
Andrea Coen, clave

Giuseppe Verdi
Cuarto acto de la ópera Rigoletto
Piero Cappuccilli, barítono
Ileana Cotrubas, soprano
Plácido Domingo, tenor
Elena Obtratzova, mezzosoprano
NIcolai Ghiaurov, bajo
Coro de la Ópera del Estado de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Maria Giulini

Zdeněk Fibich
Selección de la colección Estados de ánimo, impresiones y recuerdos, op.41
William Howard, piano

23.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

John Dowland
His golden locks Time hath to silver turned
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd