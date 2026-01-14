Programación Jueves 15 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
William Sterndale Bennett
Tres romances para piano, op.14
Ian Hobson, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Andreas Schmidt, barítono
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Sergei Prokofiev
Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
Louis Clérambault
La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Béla Bartók
Concierto para orquesta
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez
Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín
John Blakely, piano
Arnold Bax
“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico
Orquesta del Ulster / Bryden Thomson
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Martha Argerich, piano
Nicolo Porpora
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor
Susan Moses, chelo
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Max Reger
El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Claude Debussy
Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes
Artur Rubinstein, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Aaron Copland
Sonata para clarinete y piano
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
João de Sousa Carvalho
Obertura de la ópera L'Eumene
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano
Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts
07.00
Y la mañana va
Johann Strauss hijo
Obertura del ballet Cenicienta
Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek
Alexander Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Ernst Ottensamer, clarinete
Othmar Müller, chelo
Christopher Hinterhuber, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
08.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mstislav Rostropovich, chelo
Sviatoslav Richter, piano
Hugo Alfven
Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Henri Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Isabelle van Keulen, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
09.00
Johann Nepomuk Hummel
Sonata para piano Nro.5 en Fa sostenido menor, op.81
Christopher Hinterhuber, piano
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Jacques Offenbach
Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
10.00
John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)
Homenaje a Antonio Lauro
Antigoni Goni, guitarra
Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)
Quinteto para vientos, cuerdas y piano
Miriam Conti, piano
Ensamble de Cámara de Chelsea
Antonin Dvorak
La rueca de oro, poema sinfónico op.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle
11.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio Judas Macabeo de Handel, WoO 45
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Antonio Vivaldi
Gloria en Re mayor, RV 589
Nancy Argenta, soprano
Ingrid Attrot, soprano
Catherine Denley, contralto
Coro y orquesta de The English Concert / Trevor Pinnock
Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Alfred Brendel, piano
12.00
Richard Wagner
Idilio de Sigfrido
Orquesta de Cámara Sueca / Thomas Dausgaard
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts
Jean-Philippe Rameau
Quinto concierto para sexteto
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para piano
Dominique Merlet, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.664
Javier Perianes, piano
Carlos López Buchardo
Escenas argentinas
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna
Gioachino Rossini
"Partir o ciel" de Il viaggio a Reims
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda
Mstislav Rostropovich
Humoresque, op.5
Edgar Moreau, chelo
Pierre-Yves Hodique, piano
19.00
Bohuslav Martinů
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo
The Dartington Ensemble
Jean-Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
Wojciech Dankowski (compositor y violinista polaco del Clasicismo)
Sinfonía en Re mayor
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz
20.00
Música de Verano
Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda, violín
George Butterworth
Brendon Hill y otras canciones, con textos de Alfred Housman
Bryn Terfel, barítono
Malcolm Martineau, piano
Blas Galindo
Sones de mariachi
Orquesta Festival de México / Enrique Bátiz
21.00
Princesa Anna Amalia de Prusia
Sonata para órgano Nº1 en sol menor
Fuga en Re mayor
Roland Münch, órgano
Paul Dukas
El aprendiz de hechicero. Scherzo sinfónico
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin
Iwan Müller
Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Mi bemol mayor
Friedericke Roth, clarinete
Ensamble Berolina
Mijail Ippolitov Ivanov
“Marcha del jefe caucásico”, de Bosquejos caucásicos, Suite N°1, op.10
Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel
Alphonse Hasselmans
La fuente, oo.44, para arpa
Judy Loman, arpa
22.00
NIcolas Chédeville
Sonata en La mayor para flauta dulce y continuo, de la colección Il Pastor Fido (El pastor fiel), op.13, N°4 (atribuida a Antonio Vivaldi)
Stegano Bagliano, flauta
Andrea Coen, clave
Giuseppe Verdi
Cuarto acto de la ópera Rigoletto
Piero Cappuccilli, barítono
Ileana Cotrubas, soprano
Plácido Domingo, tenor
Elena Obtratzova, mezzosoprano
NIcolai Ghiaurov, bajo
Coro de la Ópera del Estado de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Maria Giulini
Zdeněk Fibich
Selección de la colección Estados de ánimo, impresiones y recuerdos, op.41
William Howard, piano
23.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
John Dowland
His golden locks Time hath to silver turned
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd