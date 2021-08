Programación Miércoles 25 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Prince Lasha

Affectionately yours

Congo call

The Dirty Dozen Brass Band

Down by the riverside

Please let me stay a little longer

Frank Sinatra y Antonio Carlos jobim

Insensatez

Meditacao

Garota de Ipanema

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Marc-Antoine Charpentier

Los placeres de Versailles. Obertura

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Michel Portal, clarinete

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano;

Daniel Barenboim, piano ;

Wolfram Christ, viola

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136

Mitsuko Uchida, piano

François Couperin

Sonata en trío Nº3 en sol menor “La astral”

Ensamble Rebel

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, Libro I, op.19

Martin Jones, piano

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Ryom 210

János Rolla, violín y dirección

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Andrea Grossi (compositor italiano, 1660-1696)

Sonata para trompeta y cuerdas Nº10, op.3

Ede Inhoff, trompeta

Orquesta de Cámara de la Opera Estatal de Hungria

Walter Piston

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Chester

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de “La Bella Molinera”, op.160

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

Frédéric Chopin

Seis valses para piano

Artur Rubinstein, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Paul Dukas

Variaciones, interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)