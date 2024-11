Programación Jueves 14 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

George Benson

Clockwise

Myna Bird Blues

Hilton Felton

Satin doll

My funny valentine

Basin Street Blues

Leana Sealey

Love for sale

No more blues

So what

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Johann Stamitz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johannes Brahms

Danza húngara Nº6 en Re mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bernhard Joachim Hagen

Minuet con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Manuel Infante

Danzas andaluzas para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Franz Schubert

Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4

Alfred Brendel, piano

Frederick Delius

Brigg Fair: An English Rhapsody

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Scott Joplin

The rag-time dance

Gladiolus

Fig leaf Rag

Joshua Rifkin, piano

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Øistein Sommerfeldt

Paisaje noruego, para guitarra, op.61

Stein Erik Olsen, guitarra

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

06.00

Y la mañana va

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía "Juventud"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy



07.00

Ottorino Respighi

Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Joseph Haydn

Sonata para piano Nro.60 en Do mayor, Hoboken 16, Nro.50

Emanuel Ax, piano



Manuel de Falla

Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean



08.00

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"

Evgeny Kissin, piano

Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)

Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo

Romina Basso, mezzosoprano

Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos



09.00

Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

10.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley



11.00

Los Caminos del Barroco

Jean Baptiste Lully

Suite de la música incidental para El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Daniel Purcell

El masque de Himeneo y Cupido

Solistas vocales

The Sixteen / Harry Christophers

Marc-Antoine Charpentier

Circé, música incidental para la tragedia homónima de Corneille

Ensamble London Baroque / Charles Medlam

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Michel Portal, clarinete

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Martucci

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor, op.66

Nelson Goerner, piano

Sinfonia Varsovia / Jacek Kaspszyk

Ernst Mielck (1877-1899)

Antiguo villancico bohemio, op.5

Asociación Coral Académica

Orquesta de la Unión de Estudiantes / Mikk Murdvee

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Michel Richard Delalande

Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.23, Nº2

Ensamble 415

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

19.00

Vincenzo Bellini

"Ah! Se una volta sola rivederlo io potessi" de la ópera La sonámbula

Nino Machaidze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51

Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos

Pietro Nardini (violinista y compositor italiano del Clasicismo)

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Guillaume Lekeu

Minuet

Cuarteto Debussy

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Adam Jarzebski

Selección de los conciertos a tres voces

Ensamble instrumental dirigido por Lucy van Dael

Romuald Twardowski

Concierto para chelo y orquesta

Tomasz Strahl, chelo

Orquesta Juvenil de Polonia “Frédéric Chopin” / Sławek Adam Wróblewski

Milosz Magin (1929 – 1999)

Imágenes de Polonia

Livia Rév, piano

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

La ofrenda musical, BWV1079

Barthold Kuijken, flauta traversa

Sigiswald Kuijken, violín

Wieland Kuijken, viola da gamba

Robert Kohnen, clave

Kurt Weill

Beat! Beat! Drums!

Anna Prohaska, soprano

Eirc Schneider, piano

22.00



Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Johann Martin Kraus (1756-1792)

Rondó en Fa mayor

Danza sueca

Ronald Brautigam, fortepiano

23.00

Industria Nacional

Marcelo Coronel

“Centro y noroeste” de Imaginario popular argentino, para guitarra

Marcelo Coronel, guitarra

Robert Schumann

Romanzas, op.91

Coro de Mujeres de Morón / Edgardo Lettieri

Eduardo Piantino

Ambulat hic armatus homo (Aquí camina un hombre armado)

Obra electroacústica realizada en el Taller de Música Electroacústica de Rosario

Benedetto Marcello

Sonata en Do mayor, op2, N°6

Ensamble Phil d’Or