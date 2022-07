Programación Jueves 14 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Niels Wilhelm Knudsen Quintet

Opportunity

Pale down

Double Image

Under the dolphin

Patricia Barber

Shall we dance?

I could have danced all night

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gustav Mahler

Cinco canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Arnold Bax

Bosques de noviembre

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín;

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Alessandro Scarlatti

Sinfonía de concerto Nº3 en mi menor

William Bennett, flauta;

Hans Elhorst, oboe

I Musici

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Gottfried Heinrich Stölzel

Concierto para seis trompetas y orquesta en Re mayor

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de Paris / Jean-Pierre Walez

08.00



Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Oliver Schnyder, pìano

Academy of St.Martin in the Fields / Andrew Watkinson

Adolphe Adam 13

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz

09.00



Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

10.00

Franz Schubert

“Intende voci”, ofertorio para tenor, coro y orquesta, Deutsch 963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Henry Purcell

Fantasía a 4, "Chacona"

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)