Programación Jueves 14 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Samuel Barber
Tercer ensayo para orquesta, op.47
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Yuja Wang, piano
Edouard Lalo
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano
06.00
Y la mañana va
Ludwig van Beethoven
Egmont, obertura op.84
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Stamitz
Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Scherzo Nª2 en si bemol menor, op.31 y Scherzo Nro.3 en do sostenido menor, op.39
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Sonata a cinco, en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
07.00
Johann Strauss (hijo)
El bello Danubio Azul, vals op.314
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
Leos Janácek
Cuento de hadas, para chelo y piano
Dietrich Panke, chelo
Viola Mokrosh, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor
Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar
Charles Villiers Stanford
Rapsodia Irlandesa Nro.2 en fa menor, op.84
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
08.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Erwin Schulhoff
Cinco estudios de jazz
Kathryn Stott, piano
Nicoló Pórpora
Sinfonía de cámara en Do mayor, op.2, Nº2
Ensamble Artifizii Musicali
09.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº13 en la menor, Deutsch 804
Cuarteto Melos
Erich Wolfgang Korngold
Sonata para piano Nº1 en re menor
Geoffrey Tozer, piano
10.00
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Amy Beach
Trío op.150
Anna Williams, violín
Mijail Veselov, chelo
Erl Nakamura, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
11.00
Los Caminos del Barroco
Gaspar Fernández
Las divinas perlitas, villancico en portugués
A negrito de curumbé, villancico en negro
Venimos con gran contento, villancico en vizcaíno
Ensamble Elyma / Gabriel Garrido
Anónimo (Códice Valdés, 1599)
Dios itlazo nantzine, (Oración a la Virgen de Guadalupe), a cuatro partes
Ensamble Hilliard / Paul Hillier
In ilhuicac cihuapille, motete a cinco partes
Ensamble Elyma / Gabriel Garrido
Anónimo
“Tonada La brujita de Guamachuco”, “Baile del chimo”, “Tonadilla El palomo del pueblo de Lambayegue” y “Cachua La despedida de Guamacho”, del Códice Martínez de Compañón
Capilla de Indias (Chile) / Tiziana Palmiero
Santiago de Murcia
“Zarambeques”, “Fandango”, “Jácaras por la E” y “Tarantelas”, del Códice Saldívar 4
Paul O’Dette, Pat O’Brien y Steve Player, guitarra barroca
Andrew Lawrence King, arpa
Pedro Esteban, percusión
Anónimo
“Dime, Pedro”; “Pajarillo fugitivo” y “Yo sé que no ha de ganar”, tonos del Códice de Zuola
La Rosa del Plata (Bárbara Kusa, soprano, y Gabriel Schebor, guitarra barroca y vihuela)
Silvia Përez Monsalve, soprano
Ximena Biondo, mezzosoprano
Ricardo González Dorrego, tenor
Miguel de Olaso, guitarra barroca
12.00
El Clásico del Mediodía
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek
Antonin Dvorák
Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44
Orquesta de Cámara Orpheus
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Hakon Børresen
Sonata en la menor para violín y piano, op.13 (1904)
Arne Balk-Møller, violín
Christina Bjørkøe, piano
Franz Schreker
Sinfonía de cámara
Camerata Académica de Salzburgo / Franz Welser-Möst
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Johann Christian Schickhardt (Alemania, c.1680 – c.1760)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Jed Wentz, flauta
Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes
Ensamble Musica ad Rhenum
Paul Viardot (compositor y violinista francés, 1857 - 1941)
Sonata para violín y piano Nº2 en Si bemol mayor
Reto Kuppel, violín
Wolfgang Manz, piano
19.00
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día del cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert
Jennifer Higdon
Trío con piano
Anne Akiko Meyers, violín
Alisa Weilerstein, chelo
Adam Neiman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
János Szebenyi, flauta
András Kiss, violín
Lászlo Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Francesco Cavalli
Laetatus sum (salmo 121)
Éva Jablonkay, contralto
Attila Fülöp, tenor
László Polgár, bajo
Coro Bela Bartok
Orquesta de la Universidad Lorand de Budapest / Gábor Baross
20.00
La Gran Aldea (Brasil)
Camargo Guarnieri
Sinfonía Nº6
Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling
Francisco Mignone
Concertino para fagot y pequeña orquesta
Frank Morelli, fagot
Orpheus Chamber Orquestra / Frank Morelli
Francisco Mignone
Selección de piezas para piano
Marcel Worms, piano
Cesar Camargo Mariano
Samambaia y Cristal
Yo-Yo Ma, chelo
Romero Lubambo, guitarra
Camargo Mariano, piano
21.00
Música Nocturna
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, “Júpiter”
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº12, op.252
Cuarteto Arcana
22.00
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3
Albert Guinovart, piano
John Stanley
Concierto para cuerdas en re menor, op.2, Nº4
The Parley of Instruments / Roy Goodman
Antonín Dvořák
Canciones de amor, op.83
Bernarda Fink, mezzosoprano
Roger Vignoles, piano
23.00
Industria Nacional
Antonín Dvořák
Sinfonía N°9 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo”
Orquesta Filarmónica de Mendoza / Gustavo Fontana
Abraham Jurafsky
Vidala
Ana Ugarte, soprano
Demián Apicella, piano
Chilindrina, Coplas y Vidalita de ausencia
Raúl Neumann, bajo
Jorge Ugartemendía, piano
Copla
Raúl Giménez, tenor
Andrés Máspero, piano