Programación Jueves 14 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Joe Lovano

Passport

Barbados

Jazz Jamaica

Butterfly

Jamie Cullum

Just one of those things

I think, I love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Ambroise Thomas

Raymond. Obertura

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº12 en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº3 en do sostenido menor, op.39

Martha Argerich, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

07.00

Y la mañana va

André Ernest Modeste Grétry (compositor belga, 1741-1813)

Obertura de la ópera “Le Magnifique”

Orquesta de Bretaña / Stefan Sanderling

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Daniil Trifonov, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas en re menor

Nicholas Daniels, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniels

Claude Debussy

Suite de la música del ballet Khamma

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

08.00



William Walton

“Los doce”, antífona para la festividad de un apóstol

James Oxley, tenor

Patricia Forbes soprano

Ruth Gleave, mezzosoprano

Simon Gay contratenor

Coro de Westminster

City of London Sinfonía / Richard Hickox

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

09.00



Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittotio Antonellini

Michael Haydn

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Ordea / Ervin Acél

John Duarte (Compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)

Nubes errantes, op.102

Stein-Erik Olsen, guitarra

10.00

Robert Schumann

Cuarteto con piano en mi bemol mayor, op.47

Trío Florestan

Thomas Riebl, viola

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº6 en re menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shephard

Alexander Glazunov

Preludio, dos mazurcas y pequeño vals para piano

Tatjana Franová, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

