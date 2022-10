Programación Jueves 13 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Alan Pasqua

Push pull

Boogie shuttle stop

Marbin

The freeman massacre

Sarah Collyer

Dumb things

Beautiful love

Waiting for you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Thomas Baltzar

Pavana y gallarda en Do mayor

Roy Goodman y Peter Holman

The Parley of Instruments

Albert Roussel

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.23

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2, Sz 112

Midori, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Henry Purcell

Dido y Eneas, Z. 626 (fragmentos)

Victoria de los Ángeles, soprano;

Heather Harper, soprano;

Elizabeth Robson, soprano;

Sybil Michelow, contralto

Orquesta de Cámara de Inglaterra / John Barbirolli

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

En las colinas de las hadas

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, Deutsch 899, Nº1

Maria João Pires, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Fa mayor, op.1, Nº11

Ensamble L'Ecole d'Orphée

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº12 en Sol mayor, K.110

Orquesta de Cámara de Praga / Charles Mackerras

08.00



Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para órgano y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Gábor Lehotka, órgano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Budapest / Frygies Sándor

Manuel de Falla

Dos melodías para chelo y piano

Michael Kevin Jones, chelo

Graham Jackson, piano

Béla Bartók

Dos imágenes para orquesta, Sz 46

Orquesta Filarmónica de Budapest / Miklós Erdélyi

09.00



Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

10.00

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

