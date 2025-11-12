Programación Jueves 13 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dal Sasso Big Band

Tones for Joan’s bones

Primera parte del Cuarteto Nro.2,

Miguel Espinoza

Mermaid

Aimee Jo Benoit

Moon at the window

Bird on a wire

00.30

La Trasnoche Clásica

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg

Der Wein, aria de concierto

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2

Horst Göbel, piano

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

06.00

Y la mañana va

Ferdinand Ries

Obertura de la ópera “La novia ladrona”

Orquesta Académica de Colonia / Michael Alexander Wilens

George Frideric Handel

Sonata en trío en si menor, op.2, Nº1

William Bennett, flauta

Kenneth Sillito, violín

Denis Vigay, chelo

George Malcolm, clave

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº2

Orquesta Filarmónica de Lieja/ Pierre Bartholomée

07.00

Roy Douglas (pianista y compositor inglés, asistente musical de Ralph Vaughan Williams, que vivió entre 1907 y 2015)

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00



Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky

Tres baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

Los Caminos del Barroco

Marco Uccelini

Aria quinta sobre la bergamasca

La Cetra / Andra Marcon

Johannes Hieronimus Kapsberger

Bergamasca

Rolf Lislevand, tiorba

Ensamble Instrumental

Salomone Rossi

Sonata sobre la bergamasca

Ensamble El Fuego de Apolo / Jeannette Sorrell

Johann Vierdanck

Variaciones sobre el passemezzo

Consortium Sedinum

Giovanni Picchi

Passemezo

La Fenice / Jean Tubery

Tarquinio Merula

Ruggiero

Margret Köll, arpa doble

Luis de Ribayaz

Ruggiero

Il Giardino Armonico / Giovanni

Girolamo Frescobaldi

Partite sobre la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)

Francesco Conti, clave

Francesa Caccini

Romanesca

Capella di Santa Maria degli Angiolini

Anónimo

Madre non mi far monaca (Madre, no me hagas monja)

Emma-Lisa Roux, voz y laúd

Biaggio Marini

Sonata trío sobre la mónica

Musica Anqtiqua Köln / Reihard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Michele Esposito

Tres baladas, op.59, para piano

Miceal O’Rourke, piano

August Enna (1859-1939)

Concierto en Re mayor para violín y orquesta (1897)

Kathrin Rabus, violín

Orquesta Philharmonia de la Radio del Norte de Alemania / Hermann Bäumer

Anton Lajović

Un mes en una habitación, ¿Qué te gustaría ver? y Serenata, canciones

Bernarda Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, barítono

Anthony Spiri, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Franz Schubert

Divertimento a la húngara para piano a cuatro manos, D.818

Pavel Kolesnikov y Samson Tsoy, piano

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Janine Jansen, violín solista

Ensamble Amigos de Janine Jansen

19.00

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Camille Saint-Saëns

"Mon coeur s'ouvre a ta voix" de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Do mayor, op.62, Nº1

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Franz Liszt

Fantasía sobre temas húngaros para piano y orquesta

Jenö Jandó, piano

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

20.00

La Gran Aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46 (1994)

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

21.00

Espacio musical

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano: Nro.3 en Si mayor, Nro.4 en Fa mayor y Nro.5 en Fa sostenido mayor

Nelson Goerner, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº12, op.252

Cuarteto Arcana

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

23.00

Industria Nacional