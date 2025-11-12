Programación Jueves 13 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Dal Sasso Big Band
Tones for Joan’s bones
Primera parte del Cuarteto Nro.2,
Miguel Espinoza
Mermaid
Aimee Jo Benoit
Moon at the window
Bird on a wire
00.30
La Trasnoche Clásica
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Zoltán Kocsis, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Alban Berg
Der Wein, aria de concierto
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum
Enrique Granados
Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano
Josef Rheinberger
Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2
Horst Göbel, piano
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Manuel de Falla
Cuatro piezas españolas
Alicia de Larrocha, piano
06.00
Y la mañana va
Ferdinand Ries
Obertura de la ópera “La novia ladrona”
Orquesta Académica de Colonia / Michael Alexander Wilens
George Frideric Handel
Sonata en trío en si menor, op.2, Nº1
William Bennett, flauta
Kenneth Sillito, violín
Denis Vigay, chelo
George Malcolm, clave
John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano
Guillaume Lekeu
Estudio sinfónico Nº2
Orquesta Filarmónica de Lieja/ Pierre Bartholomée
07.00
Roy Douglas (pianista y compositor inglés, asistente musical de Ralph Vaughan Williams, que vivió entre 1907 y 2015)
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
08.00
Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
09.00
Paul Hindemith
Piezas de danza para piano, op.19
Hans Petermandl, piano
Francis Poulenc
Suite francesa, para vientos, percusión y órgano
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
Jean Sibelius
Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
10.00
Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
Alexander Zemlinsky
Tres baladas para piano
Silke Avenhaus, piano
Jules Massenet
Suite orquestal Nº1
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce
11.00
Los Caminos del Barroco
Marco Uccelini
Aria quinta sobre la bergamasca
La Cetra / Andra Marcon
Johannes Hieronimus Kapsberger
Bergamasca
Rolf Lislevand, tiorba
Ensamble Instrumental
Salomone Rossi
Sonata sobre la bergamasca
Ensamble El Fuego de Apolo / Jeannette Sorrell
Johann Vierdanck
Variaciones sobre el passemezzo
Consortium Sedinum
Giovanni Picchi
Passemezo
La Fenice / Jean Tubery
Tarquinio Merula
Ruggiero
Margret Köll, arpa doble
Luis de Ribayaz
Ruggiero
Il Giardino Armonico / Giovanni
Girolamo Frescobaldi
Partite sobre la romanesca (Variaciones sobre la romanesca)
Francesco Conti, clave
Francesa Caccini
Romanesca
Capella di Santa Maria degli Angiolini
Anónimo
Madre non mi far monaca (Madre, no me hagas monja)
Emma-Lisa Roux, voz y laúd
Biaggio Marini
Sonata trío sobre la mónica
Musica Anqtiqua Köln / Reihard Goebel
12.00
El Clásico del Mediodía
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capuçon
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Michele Esposito
Tres baladas, op.59, para piano
Miceal O’Rourke, piano
August Enna (1859-1939)
Concierto en Re mayor para violín y orquesta (1897)
Kathrin Rabus, violín
Orquesta Philharmonia de la Radio del Norte de Alemania / Hermann Bäumer
Anton Lajović
Un mes en una habitación, ¿Qué te gustaría ver? y Serenata, canciones
Bernarda Fink, mezzosoprano
Marcos Fink, barítono
Anthony Spiri, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Xaver Richter
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Franz Schubert
Divertimento a la húngara para piano a cuatro manos, D.818
Pavel Kolesnikov y Samson Tsoy, piano
Antonio Vivaldi
La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1
Janine Jansen, violín solista
Ensamble Amigos de Janine Jansen
19.00
Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada
Camille Saint-Saëns
"Mon coeur s'ouvre a ta voix" de la ópera Sansón y Dalila, op.47
Elina Garanča, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Do mayor, op.62, Nº1
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Franz Liszt
Fantasía sobre temas húngaros para piano y orquesta
Jenö Jandó, piano
Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik
20.00
La Gran Aldea (Finlandia)
Jean Sibelius
Suite de Pélleas y Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan
Jouni Kaipainen
Concierto para oboe y orquesta, op.46 (1994)
Helén Jahren, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
21.00
Espacio musical
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano: Nro.3 en Si mayor, Nro.4 en Fa mayor y Nro.5 en Fa sostenido mayor
Nelson Goerner, piano
Darius Milhaud
Cuarteto Nº12, op.252
Cuarteto Arcana
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
23.00
Industria Nacional