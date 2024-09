Programación Jueves 12 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Aaron Parks

Sports

Delusions

Fabrizio Bosso

The nearness of you

Lauren Samuels y Sophie Evans

This can’t be love

Over the rainbow

Get happy

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

06.00

Y la mañana va

Albéric Magnard (compositor francés, 1865-1914)

Obertura, op.10

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Stefan Vladar, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Ludwig Minkus

Introducción y prólogo del ballet “Don Quijote”

Orquesta de la Opera Nacional de Sofía / Nayden Todorov



07.00

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Camille Saint-Saëns

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata Montréal

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave



08.00



Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nro.2 en do sostenido menor

Marc-André Hamelin, piano

Ottorino Respighi

Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas

Anna Caterina Antonacci, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

09.00

Othmar Schoeck

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61

Johannes Goritzki, chelo y dirección

Orquesta de Cámara Académica de Neuss

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)

Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín y dirección

Cappella Gabetta



Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra



Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº1, op.25

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

11.00

Los Caminos del Barroco

Marin Marais

Tombeau pour Monsieur de Sainte Colombe

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba

Rolf Lieslevand, laúd

Pierre Hantaï, clavecín

Jean-Fèry Rebel

Trío sonata en re menor para dos violines y bajo continuo, 'Le Tombeau de M. de Lully'

Assemblée des Honnestes Curieux / Amandine Beyer

Johann Sebastian Bach

Dos coros de la oda fúnebre “Haz, princesa, que un último rayo…”

Coro "Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl” (“Haz, princesa, que un último rayo…”

Coro “Doch, Königin! du stirbest nicht” (Pero tú, Reina, no has muerto)

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Trío Nº7 en Si bemol mayor, op.97, "Trío Archiduque"

Trío Beaux Arts

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Evgeny Kissin, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Antoni Stolpe (1851-1872)

Sexteto para piano y cuerdas en mi menor

Jerzy Maciejewski, piano

Camerata Vístula

Ernest Farrar (1885-1918)

Impresiones pastorales inglesas, op.26 (1915)

Orquesta Philharmonia / Alasdair Mitchell

Stéphan Elmas (1862-1937)

Barcarola y Mazurcas Nº1, 2 y 3

Armen Babajanián, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Christoph Pepusch

Sinfonía de cámara en re menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

Florian Leopold Gassmann

Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo

Solistas Barrocos de Alemania

Antonin Dvorák

Selección de canciones

Judith Mok, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Fernando Pérez, piano

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis danzas alemanas para orquesta, K.567

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

John Baston

Concierto para flauta dulce soprano y cuerdas en Do mayor

Andrés Spiller, flauta dulce

Camerata Bariloche

Francisco González

Introducción y pasillo

Ensamble Confluencias

20.00

La Gran Aldea (Países Bajos)

Richard Hol

Sinfonía Nº1 en do menor

Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert

Cornelis Thymanszoon Padbrué

Sobre la discordia de los príncipes cristianos

Camerata Trajectina

Johann Wilhelm Wilms

Sonata para flauta y piano Nº3 en Do mayor, op.15

Helen Dabringhaus, flauta

Sebastian Berakdar, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Robert de Visée

Suite para tiorba

Alba Schoijet, tiorba.

Juan Ángel Ciurleo

A la mujer que me enseñó a bailar el tango, op.21b (2008)

Saúl Martín, flauta

Cuarteto Akros

Grabado en vivo en Buenos Aires en la Casa Histórica “Isaac Fernández Blanco” el 29 de mayo del año 2010

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta en Si bemol mayor, op.33

José Araujo, chelo

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Erwin Schulhoff

Hot Sonata para saxo alto y piano

María Noel Luzardo, saxo alto

Fernando Pérez, piano

Walter Hartley

Música de cámara para saxo alto y vientos

María Noel Luzardo Fornella, saxo alto

Quinteto de Vientos Syrynx