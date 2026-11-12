Programación Jueves 12 de Noviembre

Jueves 12-11-2026

00.00

Trasnoche Jazz



John Fedchock’s New York Big Band

J Birds

Alfie’s theme

Mekbuda

Who’s in da lead

LaVon Hardison

Come together

Better than anything

Maybe

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Darius Milhaud

La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286

The New London Orchestra / Ronald Corp

Sébastien de Brossard

Stabat Mater

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Mauro Giuliani

Dúo para flauta y guitarra en La mayor, WoO 10

Mikael Helasvuo, flauta;

Jukka Savijoki, guitarra

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Dezsö Ránki, piano

Cuarteto Bartók

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Charles-Valentin Alkan

Gran sonata para piano "Las cuatro edades", op.33

Marc-André Hamelin, piano

Jan Dismas Zelenka

Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta;

Franco Gulli, violín,

Bruno Giuranna, viola

Alexander Borodin

Petite suite (orquestación de Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, Hob.XVI:46

Ivo Pogorelich, piano

07.00

Y la mañana va

Eric Coates

“Los tres osos”, fantasia orquestal

Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº4 en re menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)

Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean Sibelius

Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nro.4 en fa menor

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, 1926 y 2011)

Sexteto para quinteto de vientos y piano

Lee Hoiby, piano

Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00

Los Caminos del Barroco

Anónimo

Hanaq pachaq cussicuinin (Alegría del Cielo), himno procesional en quechua (c.1610)

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Filipe da Madre de Deus (1626-1675)

Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho

Ars Longa / Teresa Paz

Roque Cerutti (c.1685-1760)

Al campo sale María. Villancico de batalla a dos coros

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo

Nisi Dominus (A menos que el Señor). Salmo CXXVI, a tres con continuo

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo

“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, “Tonada: El diamante”, “Lanchas para bailar” y “Tonada: El Congo”, del Códice Martínez de Compañón

Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

Tomás de Torrejón y Velasco

Fragmentos de la ópera La púrpura de la rosa, con libreto de Calderón de la Barca (1701)

Solistas vocales

Coro y The Harp Consort / Andrew Lawrence

12.00

Al Mediodía

Henry Cowell

Cuarteto para flauta, oboe, chelo y arpa

Musician Accord

Nicolai Rimsky-Korsakov

“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Nicolai Rimsky-Korsakov

“Canción india”, de la ópera Sadko

Gegam Grigorian, tenor

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Nicolai Rimsky-Korsakov

“Danza de los saltimbanquis”, de la ópera La doncella de nieve

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

York Bowen

Balada Nº2 para piano en la menor, op.87

Stephen Hough, piano

Michael Haydn

Sinfonía en Do mayor, P.31

Capella Savaria / Pál Németh

Fritz Wolten

Miscelánea de Suabia, para quinteto de fagotes

Quinteto de Fagotes de Gürzenich

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Peter Heise

Fragmentos del cuarto y último acto de la ópera Rey y mariscal (1877)

Poul Elming y Kurt Westi, tenores

Bent Norup y Ole Hedegaard, bajos

Inga NIelsen, soprano

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt

Josef Wieniawski (1837-1912)

Sonata en mi Mayor para chelo y piano, op.26

Andrzej Wrobel, chelo

Jerzy Sterczynski, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ferdinand David

Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

19.00

Antonio Soler

Sonata para piano en Re bemol mayor, Rubio 88

Gilbert Rowland, clave

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora Libre de Berlín / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56b

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

20.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº1 en do sostenido menor, op.26, Nº1

Artur Rubinstein, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

John Tavener

Funeral Ikos

Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Trond Saeverud, violín

Einar Röttingen, piano

21.00

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443

Alexis Kossenko, flauta sopranino

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot

22.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata en Re mayor para violín y piano, op.12, N°1

Szymsia Bajour, violín

Susana Bonora, piano

Jacobo Ficher (1896-1978)

Canciones del Paraná, op.77, sobre poemas de Rafael Alberti (“Bañado del Paraná”, “Aquí, si no hubiera sido caballo…”, “Los barcos pasan tan cerca de la orilla”, “’DI, río!”, “Aquí se está quieto” y “Paloma desesperada”(1953)

Paula Almerares, soprano

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik

Graciela Paraskevaídis

Huauqui, obra electroacústica realizada en el estudio Elac de Montevideo (1975)

23.00

Complemento musical

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

György Konrád, viola;

Ede Banda, chelo

Cuarteto Bartók