Programación Jueves 12 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Lisa Batiashvili, violín
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal
Marin Marais
Couplets de Folies
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, tiorba;
Michael Behringer, clave
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra
Joseph Haydn
Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71
Cuarteto Tátrai
Emmanuel Chabrier
Suite pastoral para orquesta
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
Franz Liszt
Sinfonía Dante, S.109
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot
Edvard Grieg
Danzas campesinas noruegas, op.72
Eva Knardahl, piano
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.6, Nº12
Trío Locatelli
Sergei Rachmaninov
Preludio para piano en sol menor,op.23, Nº5
David Helfgott, piano
07.00
Y la mañana va
Gunnar de Frumerie
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano
Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo
Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
08.00
Jean Huré
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld
Sergei Prokofiev
Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Franz Xaver Scharwenka
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra
10.00
Elisabetta Brusa
Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni
Franz Liszt
Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536
Jenö Jándo, piano
Carl Stamitz
Sinfonía en Do mayor, op.13
London Mozart Players / Matthias Bamert
11.00
Los Caminos del Barroco
Francisco López Capillas
Misa de batalla
Ensamble Vocal De Profundis
Ensamble Instrumental / Cristina Garcia Banegas
Antonio Salazar
Tarará qui yo soi Anton, villancico de negro a tres partes
The Boston Camerata / Joel Camerata
Santiago de Murcia
“Cumbées”, “Zarambeques” y “Jácaras por la E”, del Códice Saldívar IV
Paul O’Dette, guitarra barroca
Andrew Lawrence King, arpa y salterio
Pedro Estevan, percusión
Anónimo
Tiento del cuarto tono, para órgano
Gustavo Delgado Parra, órgano
Manuel de Zumaya
Oh muro más que humano, cantada a solo de Nuestro Padre San Pedro
Flavio Becerra, tenor
Ensamble de Cámara de la Ciudad de México / Benjamín Juárez
12.00
Al Mediodía
Wolfgang Amdeus Mozart
Sinfonía Nº35 en Re mayor, “Haffner“, K.385
Orquesta de Cámara de Suecia / Natalie Stutzmann
Grabado en vivo el 7 de noviembre de 2013
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.54
Leif Ove Andsnes, piano
Claude Debussy
Rapsodia N°1, para clarinete y orquesta
Franklin Cohen, clarinete
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Saverio Mercadante
Segundo acto de la ópera El juramento, con libreto de Gaetano Rossi (1837)
Mara Zapieri, soprano
Agnes Baltsa, mezzosoprano
Plácido Domingo, tenor
Robert Kerns, barítono
Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Gerd Albrecht
Mel Bonis
Cuarteto para piano y cuerdas N°1 en Si bemol mayor, op.69 (1905)
Ensamble Louise Farrenc
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Hugo Alfvén
Suite del ballet El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén
George Frideric Handel
“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia
Vivica Genaux, mezzosoprano
Lawrence Zazzo, contratenor
Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner
19.00
Jenö Hubay
Sonata romántica para violín y piano en Re mayor, op.22
Ferenc Szécsődi, violín
István Kassai, piano
William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
20.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
"Pagodas", en arreglo para orquesta de André Caplet
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
Johannes Brahms
Valses para piano, op.39
Gerhard Oppitz, piano
Muzio Clementi
Obertura Nº1 en Do mayor, WoO 36
The Philharmonia / Francesco D' Avalos
Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester
21 hs
Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: - Nº5 en fa menor y Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Isaac Albéniz
Dos números de la Suite Española: - Granada
- Asturias
Rafael Iturri, guitarra
Desanuncio - Cortina
Frédéric Chopin
Estudio en Mi mayor, op.10, Nº3
Estudio en Sol bemol mayor, op.10, Nº5, "de las teclas negras"
Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, "Revolucionario"
Agustin Anievas, piano
Eric Coates
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult
22.00
Industria Nacional
Richard Strauss
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18
Xavier Inchausti, violín
Paula Peluso, piano
Grabado en vivo en la Sala Argentina del Palacio Libertad, Buenos Aires, 1° de noviembre de 2016
Juan José Castro
“Danza del hombre de acero”, del ballet Mekhano (1934)
Reconstrucción de audio con orquesta digital por IA
Juan Manuel Abras
Sueño y chacarera, para flauta y clarinete (2001)
Laura Astutti, flauta
Luis Carter, clarinete
23.00
Complemento musical
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Henry Purcell
El nudo gordiano desatado, Z.597
The Parley of Instruments / Peter Holman
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Alban Berg