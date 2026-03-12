Programación Jueves 12 de Marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Lisa Batiashvili, violín

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Joseph Haydn

Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71

Cuarteto Tátrai

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral para orquesta

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta;

Neil Black, oboe;

Janice Knight, corno inglés;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Edvard Grieg

Danzas campesinas noruegas, op.72

Eva Knardahl, piano

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.6, Nº12

Trío Locatelli

Sergei Rachmaninov

Preludio para piano en sol menor,op.23, Nº5

David Helfgott, piano

07.00

Y la mañana va

Gunnar de Frumerie

Suite pastoral, op.13b

Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Pal Nemeth, flauta

Piroska Vitarius, violín

Gergely Balazs, viola

Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn

“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré

Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor

Viviane Spanoghe, chelo

Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto para cuerdas en mi menor

Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev

Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Elisabetta Brusa

Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt

Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536

Jenö Jándo, piano

Carl Stamitz

Sinfonía en Do mayor, op.13

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

Los Caminos del Barroco



Francisco López Capillas

Misa de batalla

Ensamble Vocal De Profundis

Ensamble Instrumental / Cristina Garcia Banegas

Antonio Salazar

Tarará qui yo soi Anton, villancico de negro a tres partes

The Boston Camerata / Joel Camerata

Santiago de Murcia

“Cumbées”, “Zarambeques” y “Jácaras por la E”, del Códice Saldívar IV

Paul O’Dette, guitarra barroca

Andrew Lawrence King, arpa y salterio

Pedro Estevan, percusión

Anónimo

Tiento del cuarto tono, para órgano

Gustavo Delgado Parra, órgano

Manuel de Zumaya

Oh muro más que humano, cantada a solo de Nuestro Padre San Pedro

Flavio Becerra, tenor

Ensamble de Cámara de la Ciudad de México / Benjamín Juárez

12.00

Al Mediodía

Wolfgang Amdeus Mozart

Sinfonía Nº35 en Re mayor, “Haffner“, K.385

Orquesta de Cámara de Suecia / Natalie Stutzmann

Grabado en vivo el 7 de noviembre de 2013

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.54

Leif Ove Andsnes, piano

Claude Debussy

Rapsodia N°1, para clarinete y orquesta

Franklin Cohen, clarinete

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Saverio Mercadante

Segundo acto de la ópera El juramento, con libreto de Gaetano Rossi (1837)

Mara Zapieri, soprano

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

Robert Kerns, barítono

Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Gerd Albrecht

Mel Bonis

Cuarteto para piano y cuerdas N°1 en Si bemol mayor, op.69 (1905)

Ensamble Louise Farrenc

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Hugo Alfvén

Suite del ballet El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

George Frideric Handel

“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia

Vivica Genaux, mezzosoprano

Lawrence Zazzo, contratenor

Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner

19.00

Jenö Hubay

Sonata romántica para violín y piano en Re mayor, op.22

Ferenc Szécsődi, violín

István Kassai, piano

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

20.00

Momentos Musicales

Claude Debussy

"Pagodas", en arreglo para orquesta de André Caplet

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Johannes Brahms

Valses para piano, op.39

Gerhard Oppitz, piano

Muzio Clementi

Obertura Nº1 en Do mayor, WoO 36

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a

André Isoir, órgano

Le Parlement de Musique / Martin Gester

21 hs

Franz Liszt

Dos rapsodias húngaras: - Nº5 en fa menor y Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Isaac Albéniz

Dos números de la Suite Española: - Granada

- Asturias

Rafael Iturri, guitarra

Desanuncio - Cortina

Frédéric Chopin

Estudio en Mi mayor, op.10, Nº3

Estudio en Sol bemol mayor, op.10, Nº5, "de las teclas negras"

Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, "Revolucionario"

Agustin Anievas, piano

Eric Coates

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

22.00

Industria Nacional

Richard Strauss

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18

Xavier Inchausti, violín

Paula Peluso, piano

Grabado en vivo en la Sala Argentina del Palacio Libertad, Buenos Aires, 1° de noviembre de 2016

Juan José Castro

“Danza del hombre de acero”, del ballet Mekhano (1934)

Reconstrucción de audio con orquesta digital por IA

Juan Manuel Abras

Sueño y chacarera, para flauta y clarinete (2001)

Laura Astutti, flauta

Luis Carter, clarinete

23.00

Complemento musical

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Alban Berg