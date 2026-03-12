PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/03/2026

Programación Jueves 12 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Lisa Batiashvili, violín
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Marin Marais
Couplets de Folies
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, tiorba;
Michael Behringer, clave

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra

Joseph Haydn
Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71
Cuarteto Tátrai

Emmanuel Chabrier
Suite pastoral para orquesta
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Franz Liszt
Sinfonía Dante, S.109
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot

Edvard Grieg
Danzas campesinas noruegas, op.72
Eva Knardahl, piano

Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano

Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.6, Nº12
Trío Locatelli

Sergei Rachmaninov
Preludio para piano en sol menor,op.23, Nº5
David Helfgott, piano

07.00
Y la mañana va

Gunnar de Frumerie
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev
Cuatro movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Elisabetta Brusa
Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt
Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536
Jenö Jándo, piano

Carl Stamitz
Sinfonía en Do mayor, op.13
London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00
Los Caminos del Barroco

Francisco López Capillas
Misa de batalla
Ensamble Vocal De Profundis
Ensamble Instrumental / Cristina Garcia Banegas

Antonio Salazar
Tarará qui yo soi Anton, villancico de negro a tres partes
The Boston Camerata / Joel Camerata

Santiago de Murcia
“Cumbées”, “Zarambeques” y “Jácaras por la E”, del Códice Saldívar IV
Paul O’Dette, guitarra barroca
Andrew Lawrence King, arpa y salterio
Pedro Estevan, percusión

Anónimo
Tiento del cuarto tono, para órgano
Gustavo Delgado Parra, órgano

Manuel de Zumaya
Oh muro más que humano, cantada a solo de Nuestro Padre San Pedro
Flavio Becerra, tenor
Ensamble de Cámara de la Ciudad de México / Benjamín Juárez

12.00
Al Mediodía

Wolfgang Amdeus Mozart
Sinfonía Nº35 en Re mayor, “Haffner“, K.385
Orquesta de Cámara de Suecia / Natalie Stutzmann
Grabado en vivo el 7 de noviembre de 2013

Edvard Grieg
Piezas líricas, op.54
Leif Ove Andsnes, piano

Claude Debussy
Rapsodia N°1, para clarinete y orquesta
Franklin Cohen, clarinete
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Saverio Mercadante
Segundo acto de la ópera El juramento, con libreto de Gaetano Rossi (1837)
Mara Zapieri, soprano
Agnes Baltsa, mezzosoprano
Plácido Domingo, tenor
Robert Kerns, barítono
Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Gerd Albrecht

Mel Bonis
Cuarteto para piano y cuerdas N°1 en Si bemol mayor, op.69 (1905)
Ensamble Louise Farrenc

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius

Hugo Alfvén
Suite del ballet El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

George Frideric Handel
“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia
Vivica Genaux, mezzosoprano
Lawrence Zazzo, contratenor
Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner

19.00

Jenö Hubay
Sonata romántica para violín y piano en Re mayor, op.22
Ferenc Szécsődi, violín
István Kassai, piano

William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

20.00
Momentos Musicales

Claude Debussy
"Pagodas", en arreglo para orquesta de André Caplet
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Johannes Brahms
Valses para piano, op.39
Gerhard Oppitz, piano

Muzio Clementi
Obertura Nº1 en Do mayor, WoO 36
The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester

21 hs

Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: - Nº5 en fa menor y Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Isaac Albéniz
Dos números de la Suite Española: - Granada
- Asturias
Rafael Iturri, guitarra

Desanuncio - Cortina

Frédéric Chopin
Estudio en Mi mayor, op.10, Nº3
Estudio en Sol bemol mayor, op.10, Nº5, "de las teclas negras"
Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, "Revolucionario"
Agustin Anievas, piano

Eric Coates
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

22.00
Industria Nacional

Richard Strauss
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18
Xavier Inchausti, violín
Paula Peluso, piano
Grabado en vivo en la Sala Argentina del Palacio Libertad, Buenos Aires, 1° de noviembre de 2016

Juan José Castro
“Danza del hombre de acero”, del ballet Mekhano (1934)
Reconstrucción de audio con orquesta digital por IA

Juan Manuel Abras
Sueño y chacarera, para flauta y clarinete (2001)
Laura Astutti, flauta
Luis Carter, clarinete

23.00
Complemento musical

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Henry Purcell
El nudo gordiano desatado, Z.597
The Parley of Instruments / Peter Holman

Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Alban Berg