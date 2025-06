Programación Jueves 12 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Tia Fuller

Decisive steps

My shining hour

Kenny Burrell

I hadn’t anyone till you

Old folks

Kelly Mittleman

My funny valentine

Love for sale

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Anónimo inglés

Perdida está mi libertad

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concierto para trompeta y orquesta en sol menor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Charles Villiers Stanford

Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

06.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: y Nª2 en Mi bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Fèlix Godefroid (arpista y compositor belga, 1818-1897)

Carnaval de Venecia, op.184

Chantal Mathieu, arpa



07.00

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult



08.00

Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt

“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano

Alissa Margulis, violín

Jura Margulis, piano

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)

Souvenirs para piano, op.41, libro 4

William Howard, piano

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor, de la Música para la mesa

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Hidalgo

Quedito, pasito, cuatro teatral

¡Ay, cómo gime!, tono teatral

La Grande Chapelle / Albert Reacasens

Joan Cabanilles (1644-1712)

Gallarda Nº1 y Pasacalla Nº4

Cristina García Banegas, órgano

En el órgano de Santanyí, Mallorca, España

Anónimo

Jácaras por primer tono, Gallardas, Zarambeques y Chaconas y Marionas

The Harp Consort / Paul O’Dette

José de Nebra

Fragmentos de la segunda y última jornada de la zarzuela Viento es la dicha de Amor (1743)

Maite Arrubarrena, Raquel Pierotti, mezzosopranos

Marta Almajano, María del Mar Fernández Doval y Pilar Jurado, sopranos

Jon Bagués, tenor

Coro Capilla Peñaflorida

Ensamble Barroco de Limoges / Christophe Coin

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann para piano a 4 manos, op.23

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Léon Boëllmann (1862-1897)

“Tocata”, de la Suite gótica, op.25, para órgano

Christian von Blohn, órgano

Léon Boëllmann

Sonata para chelo y piano en la menor, op.40

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Alphons Diepenbrock

Suite sinfónica de Electra, música incidental para la tragedia de Sófocles (arreglo de Eduard Reeser)

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Berhard Crusell

Divertimento en Do mayor, op.9

Max Artved, oboe

Elise Båtnes y Tue Lautrup, violines

Dimitri Golovanov, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Girolamo Abos

Stabat Mater

Isabelle Poulenard, soprano

Isabelle Desrochers, soprano

Martin Oro, alto

Ensemble Stradivaria / Daniel Cuiller

Luis de Narváez

La canción del emperador

Ernesto Bitetti, guitarra

19.00

Kurt Atterberg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en si menor, op.11 (1916)

Cuarteto Stenhammar

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Frank Bridge

Meditación y Canción de primavera

Oystein Birkeland, chelo

Vebjørn Anvik, piano

20.00

La Gran Aldea (Francia)

Hyacinthe Jadin

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Cambini - Paris

Élisabeth Jacquet de La Guerre

Sansón

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Emile Waldteufel (1837 – 1915)

Estudiantina, op.191 y España, op.236

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alfred Walter

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas (1920)

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Juan Carlos Paz

Cuarta composición en los doce tonos (1938)

Alejandro Drago, violín

Juan Manuel Abras (1975)

Suite argentina (2001)

Ensamble Seventh Ritual Lamb

María Laura Antonelli

Argentígena

María Laura Antonelli, piano